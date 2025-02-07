Президент ЭОК Керсти Кальюлайд осуждает действия обвиняемого в сексуальном насилии тренера: его поступок подрывает весь эстонский спорт

Публикуем полный текст заявления Керсти Кальюлайд, сделанного на её странице в Facebook:

«Спорт держится на правилах. Секундомер останавливается на финишной линии, а не раньше. Игра завершается свистком судьи, а не позже. В плавании на спине плывут на спине, а не кролем.

В спорте принято соблюдать действующие правила. Те, кто этого не делает, должны покинуть арену».

«К сожалению, у нас есть примеры, когда тренер с бессрочным запретом на деятельность, как Мехис Виру, сознательно нарушает правила и продолжает работать. Если правление Союза легкой атлетики Эстонии пришло к выводу, что выявленные нарушения Виру носят такой характер, что он не подходит для работы в легкой атлетике, это решение необходимо уважать. Его поведение подрывает весь эстонский спорт. Это недопустимо», – написала Керсти Кальюлайд.

Фото: Kersti Kaljulaid/Facebook

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Мехис Виру был тренером 20-летней прыгуньи в высоту Кармен Бруус, однако из-за запрета на работу в спорте ее официальным наставником числится Керсти Виру, супруга Мехиса Виру.

Мехис Виру в 2022 году вместе с Кармен Бруус вернулся домой с чемпионата мира среди юниоров (U20), где Бруус завоевала золото в прыжках в высоту. Фото: Eero Vabamägi