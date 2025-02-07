Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Керсти Кальюлайд резко осудила поведение легкоатлетического тренера Мехиса Виру. Виру получил бессрочный запрет на деятельность от Союза легкой атлетики Эстонии и обвиняется Южной окружной прокуратурой в принуждении ученицы к половому акту.
Президент ЭОК Керсти Кальюлайд осуждает действия обвиняемого в сексуальном насилии тренера: его поступок подрывает весь эстонский спорт
Публикуем полный текст заявления Керсти Кальюлайд, сделанного на её странице в Facebook:
«Спорт держится на правилах. Секундомер останавливается на финишной линии, а не раньше. Игра завершается свистком судьи, а не позже. В плавании на спине плывут на спине, а не кролем.
В спорте принято соблюдать действующие правила. Те, кто этого не делает, должны покинуть арену».
«К сожалению, у нас есть примеры, когда тренер с бессрочным запретом на деятельность, как Мехис Виру, сознательно нарушает правила и продолжает работать. Если правление Союза легкой атлетики Эстонии пришло к выводу, что выявленные нарушения Виру носят такой характер, что он не подходит для работы в легкой атлетике, это решение необходимо уважать. Его поведение подрывает весь эстонский спорт. Это недопустимо», – написала Керсти Кальюлайд.
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Мехис Виру был тренером 20-летней прыгуньи в высоту Кармен Бруус, однако из-за запрета на работу в спорте ее официальным наставником числится Керсти Виру, супруга Мехиса Виру.
В прошлом году Бруус начала учебу в Университете Миссури (США), но сейчас вернулась в Эстонию. Вчера она открыла зимний соревновательный сезон в Италии, преодолев начальную высоту 1,76 метра с первой попытки. Однако планка на высоте 1,82 метра на этот раз ей не покорилась. На соревнованиях за спортсменкой следили ее тренеры Керсти Виру и Мехис Виру, несмотря на запрет последнего на деятельность.
В последние дни прошлого года Лыунаская окружная прокуратура предъявила 61-летнему Мехису Виру обвинение в принуждении ученицы к половому акту. Согласно обвинению, опытный тренер по легкой атлетике использовал свое положение в отношении двух спортсменок, находившихся в зависимости от него. Одну из них он неоднократно принуждал к сексуальным отношениям против ее воли, а другую – к иным действиям сексуального характера. По данным прокуратуры, половые акты с одной из подопечных происходили в спортивных центрах Эстонии, в ее местах проживания, а также во время зарубежных тренировочных сборов и соревнований.
Союз легкой атлетики Эстонии еще два года назад наложил на Мехиса Виру бессрочный запрет на деятельность в этом виде спорта. Решение было основано на нарушении требований кодекса этики тренеров, которые, по оценке правления Союза, носят такой характер, что Виру не может работать ни тренером, ни в другой должности спортивного персонала. Об этом Союз сообщил 15 февраля 2023 года.