Полиция просит помощи в поисках Антса-Арнольда, который в середине октября ушел из дома в деревне Аниквере волости Хальяла Ляэне-Вируского уезда и до сих пор не вернулся.
Полиция объявила в розыск пропавшего несколько месяцев назад 70-летнего мужчину
В среду, 5 февраля, в полицию обратились родственники, сообщившие, что Антс-Арнольд пропал без вести с середины октября. Насколько известно на данный момент, он покинул свой дом в деревне Аниквере волости Хальяла между 11 и 12 октября и отправился в Кунда. С тех пор его телефон был отключен, и родственники не располагаю информацией о его местонахождении.
Сотрудники полиции связались с родственниками и знакомыми Антса-Арнольда, чтобы выяснить возможные места, куда он мог направиться.
Рост Антса-Арнольда - 180 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы и седая борода. Был одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и черную шапку-ушанку.
Полиция просит всех, кто располагает информацией об этом человеке, позвонить по телефону 112.