В среду, 5 февраля, в полицию обратились родственники, сообщившие, что Антс-Арнольд пропал без вести с середины октября. Насколько известно на данный момент, он покинул свой дом в деревне Аниквере волости Хальяла между 11 и 12 октября и отправился в Кунда. С тех пор его телефон был отключен, и родственники не располагаю информацией о его местонахождении.