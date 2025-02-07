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В Ляэне-Вирумаа нашли останки пропавшего в октябре человека (1)

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Полиция просила помощи в поисках 70-летнего Антса-Арнольда, который в середине октября ушел из дома в деревне Аниквере волости Хальяла Ляэне-Вируского уезда.

В среду, 5 февраля, в полицию обратились родственники, сообщившие, что Антс-Арнольд пропал без вести с середины октября. Насколько известно на данный момент, он покинул свой дом в деревне Аниквере волости Хальяла между 11 и 12 октября и отправился в Кунда. С тех пор его телефон был отключен, и родственники не располагаю информацией о его местонахождении.

Сотрудники полиции связались с родственниками и знакомыми Антса-Арнольда, чтобы выяснить возможные места, куда он мог направиться.

18 января случайный прохожий обнаружил человеческие останки в Оякюла волости Виру-Нигула, Ляэне-Вирумаа. Экспертиза установила, что они принадлежат Антсу-Арнольду, который пропал без вести в октябре. Оснований подозревать преступление в его смерти нет.

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