Это решение не стало неожиданным. В 2023 году IBA, возглавляемая Россией, уже дисквалифицировала Хелиф с чемпионата мира, так как она не прошла гендерные тесты организации, сообщает издание Bild.

Хелиф стала объектом широкого обсуждения на Олимпиаде в Париже, так как, несмотря на участие в женской категории, ее пол был поставлен под сомнение. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил поддержку Хелиф и другой спортсменке, представительнице Тайваня Линь Юй-Тин. Обе спортсменки ранее выступали на международных турнирах, включая Олимпиаду в Токио.

Еще тогда МОК заявил, что решение IBA отстранить спортсменок от чемпионата мира 2023 года было ошибочным. «Эти две спортсменки стали жертвами удивительного и произвольного решения IBA. В конце чемпионата мира их неожиданно дисквалифицировали без соблюдения надлежащей процедуры».

Следует отметить, что находящаяся под влиянием России IBA утрачивает позиции как главная организация в олимпийском боксе. Ей не позволили организовать боксерские соревнования на Олимпиаде в Париже – эту задачу взял на себя МОК.

Для спасения вида спорта была создана организация World Boxing (WB), к которой в конце января присоединился и Союз бокса Эстонии.

Хелиф, в свою очередь, якобы готовит судебный иск из-за высказываний, сделанных в ее адрес.

Французская газета Le Correspondant утверждает, что располагает документами с подробной информацией о физических характеристиках Хелиф, включая данные о ее половых органах.