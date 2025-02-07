Алжирская боксерша Иман Хелиф, завоевавшая золотую медаль Олимпиады в Париже в категории до 66 кг, не сможет участвовать в женском чемпионате мира. Такое решение приняла Международная ассоциация бокса (IBA), организатор соревнований.
Олимпийская чемпионка по боксу, оказавшаяся в центре гендерного скандала, не допущена на чемпионат мира
Это решение не стало неожиданным. В 2023 году IBA, возглавляемая Россией, уже дисквалифицировала Хелиф с чемпионата мира, так как она не прошла гендерные тесты организации, сообщает издание Bild.
Хелиф стала объектом широкого обсуждения на Олимпиаде в Париже, так как, несмотря на участие в женской категории, ее пол был поставлен под сомнение. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил поддержку Хелиф и другой спортсменке, представительнице Тайваня Линь Юй-Тин. Обе спортсменки ранее выступали на международных турнирах, включая Олимпиаду в Токио.
Еще тогда МОК заявил, что решение IBA отстранить спортсменок от чемпионата мира 2023 года было ошибочным. «Эти две спортсменки стали жертвами удивительного и произвольного решения IBA. В конце чемпионата мира их неожиданно дисквалифицировали без соблюдения надлежащей процедуры».
Следует отметить, что находящаяся под влиянием России IBA утрачивает позиции как главная организация в олимпийском боксе. Ей не позволили организовать боксерские соревнования на Олимпиаде в Париже – эту задачу взял на себя МОК.
Для спасения вида спорта была создана организация World Boxing (WB), к которой в конце января присоединился и Союз бокса Эстонии.
Хелиф, в свою очередь, якобы готовит судебный иск из-за высказываний, сделанных в ее адрес.
Французская газета Le Correspondant утверждает, что располагает документами с подробной информацией о физических характеристиках Хелиф, включая данные о ее половых органах.