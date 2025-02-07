В эту субботу, 8 февраля, Эстония отключится от российской электросети, что станет важным шагом на пути энергетической независимости страны. Люди по-разному готовятся к маловероятным, но все же возможным перебоям в подаче электроэнергии, в том числе запасаясь наличными. Rus.Postimees узнал у крупнейших банков страны, готовы ли они к десинхронизации и хватит ли денег в банкоматах.