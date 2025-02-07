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Приближается отключение Эстонии от российской энергосети: банки рекомендуют создать запас наличных на неделю (1)

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Наличные. Фото иллюстративное.
Наличные. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В эту субботу, 8 февраля, Эстония отключится от российской электросети, что станет важным шагом на пути энергетической независимости страны. Люди по-разному готовятся к маловероятным, но все же возможным перебоям в подаче электроэнергии, в том числе запасаясь наличными. Rus.Postimees узнал у крупнейших банков страны, готовы ли они к десинхронизации и хватит ли денег в банкоматах.

Пресс-секретарь Swedbank Мартин Кырв заверил, что банк обеспечил достаточный запас наличных, а его банкоматная сеть остается одной из самых крупных в Эстонии.

«Все банкоматы Swedbank по-прежнему оснащены наличными, и доступ к ним не изменился, - отметил он - Тем не менее, в случае временных неполадок с картами или электронными средствами оплаты всегда полезно иметь в кошельке немного наличных. Создайте запас наличных на неделю. Рекомендуется иметь резерв на случай непредвиденных расходов».

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