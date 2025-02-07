До начала чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме осталось чуть больше двух недель. На месте ведутся последние приготовления к этому масштабному спортивному событию. Среди тех, кто готовится к прибытию десятков тысяч лыжных болельщиков, – и местный стриптиз-клуб.

Тронхейм в последний раз принимал чемпионат мира по лыжным видам спорта в 1997 году. В то время помещения на первом этаже здания недалеко от порта в центре города пустовали, и их использовали волонтеры, участвовавшие в организации соревнований.

Прошло пять лет, и на этом месте начал работать стриптиз-клуб Dreams Showbar. Сейчас это единственный стриптиз-клуб в Тронхейме, городе с населением около 200 тысяч человек. Его владелец Атле Мааэ надеется, что чемпионат принесет и им выгоду.

«Мы с большим интересом ждем чемпионат мира. У нас есть опыт работы во время других крупных мероприятий в городе. Иногда мы ощущаем значительный рост посещаемости, а иногда – совсем нет. Семейные мероприятия обычно не оказывают на нас большого влияния. Но если мероприятие ориентировано на взрослую аудиторию, это сразу становится заметно, и мы рассчитываем на высокий доход. Например, как во время ежегодной рыбной выставки в августе – это невозможно не заметить», – рассказал Мааэ в интервью изданию Dagbladet.