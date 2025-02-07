До начала чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме осталось чуть более двух недель. На месте продолжаются последние приготовления к этому крупному спортивному событию. Среди тех, кто готовится к наплыву десятков тысяч болельщиков, – и местный стриптиз-клуб.
До начала чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме осталось чуть больше двух недель. На месте ведутся последние приготовления к этому масштабному спортивному событию. Среди тех, кто готовится к прибытию десятков тысяч лыжных болельщиков, – и местный стриптиз-клуб.
Тронхейм в последний раз принимал чемпионат мира по лыжным видам спорта в 1997 году. В то время помещения на первом этаже здания недалеко от порта в центре города пустовали, и их использовали волонтеры, участвовавшие в организации соревнований.
Прошло пять лет, и на этом месте начал работать стриптиз-клуб Dreams Showbar. Сейчас это единственный стриптиз-клуб в Тронхейме, городе с населением около 200 тысяч человек. Его владелец Атле Мааэ надеется, что чемпионат принесет и им выгоду.
«Мы с большим интересом ждем чемпионат мира. У нас есть опыт работы во время других крупных мероприятий в городе. Иногда мы ощущаем значительный рост посещаемости, а иногда – совсем нет. Семейные мероприятия обычно не оказывают на нас большого влияния. Но если мероприятие ориентировано на взрослую аудиторию, это сразу становится заметно, и мы рассчитываем на высокий доход. Например, как во время ежегодной рыбной выставки в августе – это невозможно не заметить», – рассказал Мааэ в интервью изданию Dagbladet.
65-летнего Атле Мааэ немного беспокоит решение городских властей разрешить открытие временных развлекательных заведений, которые работают не круглый год. Тем не менее, он не опасается, что это полностью вытеснит его стриптиз-клуб, рассчитанный на 150 посетителей.
«Это не слишком большая вместимость, но стриптиз-клуб – не то место, где проводят весь вечер. Обычно гости задерживаются здесь около часа или приходят уже под конец вечера. У нас довольно высокий оборот по сравнению с пабами или ресторанами, где люди сидят по несколько часов. Стриптиз-клуб – это специя ночной жизни, а специй не должно быть слишком много», – отметил Мааэ.
Как уже упоминалось, в тех помещениях, где сейчас находится стриптиз-клуб, во время чемпионата мира 1997 года организовывалось питание для волонтеров. Мааэ с улыбкой отмечает, что в этот раз они не заключали никаких соглашений с организаторами чемпионата и не оказывают им прямых услуг.
«В центр города придут огромные толпы людей, так как церемония награждения будет проходить на площади. По нашему опыту 1997 года, это привлечет в центр десятки тысяч человек. Многие захотят потом пойти куда-нибудь отпраздновать», – рассказал владелец клуба, добавив, что Dreams Showbar подготовился к увеличению числа клиентов, наняв дополнительный персонал.