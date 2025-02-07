Статистика Узнайте, как изменились в январе цены на товары и услуги

По данным Департамента статистики, в январе 2025 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с прошлым месяцем на 1,5% и по сравнению с январем 2024 года - на 3,9%. Товары были дороже по сравнению с январем прошлого года на 0,1%, услуги - на 10,6%.

«С другой стороны, индекс снизили проходившие в январе скидки на одежду, а также на международные перелеты и турпакеты», - добавил Лаури Вески.

Из продуктов питания больше всего по сравнению с декабрем 2024 года подорожали рыба (31%), цельное молоко (12%) и свежие овощи (7%). По сравнению с декабрем прошлого года бензин в январе был дороже на 2,3%, дизельное топливо - на 2,7%.