В норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта, где будет разыграно 12 комплектов медалей. Экоактивисты, протестующие против добычи ископаемого топлива, планируют устроить акцию гражданского неповиновения.
Экоактивисты собираются устроить очередную акцию на чемпионате мира по лыжным видам спорта
Организаторы чемпионата не смогли договориться с экоактивистами, которые потребовали не только показа ролика о необходимости вывода из употребления угля, нефти и газа, но и требовали удалить логотипы всех фирм, занимающихся добычей ископаемого топлива.
В ответ на отказ организаторов активисты планируют провести 8 марта, во время мужского забега, акцию.
«Чемпионат мира по лыжным видам спорта не готов взять на себя ответственность и бросить вызов своим спонсорам, работающим с ископаемым топливом. Поэтому «Люди против ископаемого топлива» вынуждены провести мирную акцию гражданского неповиновения на трассе во время пятикилометрового забега 8 марта», - прокомментировал представитель организации Ранхильд Квист Симонсен.