Экоактивисты собираются устроить очередную акцию на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Организаторы чемпионата не смогли договориться с экоактивистами, которые потребовали не только показа ролика о необходимости вывода из употребления угля, нефти и газа, но и требовали удалить логотипы всех фирм, занимающихся добычей ископаемого топлива.

В ответ на отказ организаторов активисты планируют провести 8 марта, во время мужского забега, акцию.

«Чемпионат мира по лыжным видам спорта не готов взять на себя ответственность и бросить вызов своим спонсорам, работающим с ископаемым топливом. Поэтому «Люди против ископаемого топлива» вынуждены провести мирную акцию гражданского неповиновения на трассе во время пятикилометрового забега 8 марта», - прокомментировал представитель организации Ранхильд Квист Симонсен.