В 21-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о таинственной пропаже жениха накануне свадьбы.
В лесу был найден скелет: кто убил пропавшего накануне свадьбы жителя Эстонии?
В марте 1991 года Мадис познакомился с Эвели. Они влюбились и стали встречаться. Вскоре пара решила пожениться. 7 июня в Пярну они подали заявление в ЗАГС. Была назначена и дата свадьбы - 24 июля 1991 года. Но незадолго до свадьбы жених бесследно исчезает. Невеста и близкие ищут его, но безрезультатно. Следствие тоже заходит в тупик.
30 ноября 1991 года охотник отправился в лес недалеко от волости Сурью в Пярнумаа. Он не успел отойти от дороги даже на сто метров, как наткнулся на страшную находку: в неглубокой яме он заметил кости.
Незадолго до свадьбы жених бесследно исчезает
Опытный охотник не сомневался, что это кости не животного, а человека. Он в ужасе бросился прочь из леса и обратился в полицию.
На место прибыли криминалисты. В полуметре от ямы они обнаружили еще 14 костей. Череп найти не удалось, но в четырех метрах от скелета была найдена нижняя челюсть с зубами. Глубина ямы 16 сантиметров, эксперты приходят к выводу, что ее явно выкопали лопатой, а тело старательно захоронили. Речь точно шла об убийстве.
Яму явно выкопали лопатой, а тело старательно захоронили. Речь точно шла об убийстве
Из протокола осмотра следует, что на скелете не было найдено никаких внешних признаков насилия. Чего нельзя сказать об уцелевшей штанине джинсов. На ней был полуторасантиметровый разрез.
Экспертиза установила, что разрез был сделан острым предметом, скорее всего, ножом. Поскольку труп разложился, установить личность жертвы сразу не удалось. Но спустя время становится понятно, что это тот самый пропавший летом Мадис.
О том, что на самом деле произошло с Мадисом и почему его темное прошлое не позволило ему начать жизнь с чистого листа, слушайте в 21-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ.
Озвучивали: Анастасия Тидо, Ева Ойжинская, Ольга Лебедева, Александр-Марк Каппи, Иван Скрябин и Павел Соболев.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.