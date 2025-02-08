Александр Сокуров Антидота против имперского мышления нет

История показывает, что нет такого общества, которое не могло бы попасть под влияние этой инфекции. Потому что у европейской цивилизации, вообще у цивилизации, антидота против имперского мышления нет.

Гуманитарные ценности должны быть выше политических. Это позиция, которую ни в демократическом обществе, ни, тем более, в тоталитарном обществе не хотят принимать. В современном мире политические ценности раздавили все, как катком прошли по гуманитарным традициям, и, конечно, это серьезная проблема современного Старого света и современного демократического общества.

Во главе всего всегда - права человека, и ничего нет важнее. Правда, здесь, конечно, надо учитывать, что, кроме прав человека, еще существует ответственность человека. Отдельно взятого человека, общества, народов, цивилизаций. Сегодня это очень актуально.

Но раскол между глобальным югом и севером - естественная физическая реальность. Не может быть един юг и север ни в политическом, ни в геополитическом каком-то смысле, ни в ментальном смысле. Человек, живущий на севере, привык быть более жестким, он привык сопротивляться и привык быть в сложных отношениях с природой, со своим климатом. И все общественные уклады, традиции общества, они все увязаны с традицией сопротивления тяжелому, тяжелому, тяжелому вот этому своему географическому положению.

И расслабленность юга естественна: природа благоприятна, мягкие зимы, мягкое какое-то жизнепроживание. Природа способствует, дешевая еда, не надо одеваться, не надо содержать свои города, согревая их зимой.

И противодействие будет, но нам надо любить и понимать друг друга. Нам нужна и дистанция - культурная и политическая. Это очень важно для сохранения мира во всем мире, разумная дистанция.

Лишний раз можно призвать общественные институции и людей к тому, мы должны гуманитарные ценности ставить выше политических. Тогда, может быть, мы сможем вернуться к спокойствию.