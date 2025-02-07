Можно ли купить землю с помощью жилищного кредита? Объясняет эксперт

Хотя покупка земельного участка с помощью жилищного кредита является распространенной практикой, Кикас говорит, что при этом необходимо учитывать некоторые условия. Одним из самых важных условий является целевое назначение участка, так как жилищный кредит можно использовать только для приобретения жилой земли. Кроме того, чтобы избежать возможных проблем в будущем, важно убедиться, что к участку ведёт общественная дорога или, в случае частной дороги, имеется сервитут. Подключение к водопроводу, канализации и электричеству не является обязательным, но оно ускорит строительство дома.

По словам Хелины Кикас, перед покупкой важно постараться выявить любые скрытые проблемы участка, которые впоследствии могут привести к дополнительным расходам.

«Бывают случаи, когда участок оказывается непригодным для строительства – например, грунт слишком влажный и требует дренажа или документация неполная. Фотографии на порталах недвижимости могут вводить в заблуждение, поэтому очень важно посетить участок и проанализировать его пригодность как с технической, так и с финансовой точки зрения», – подчеркнула она.

Прежде чем покупать участок и обращаться за кредитом на строительство, важно оценить, соответствует ли проект реальному бюджету и возможностям. Если строительство – не ваше повседневное занятие, стоит довериться экспертам и профессиональным строителям. Кикас рекомендует всегда оставлять не менее 10% на непредвиденные дополнительные расходы.

«Строительство дома – это серьезное изменение в жизни, которое требует тщательного планирования и продуманных решений. Когда все этапы продуманы, а риски снижены, процесс строительства дома вашей мечты будет более гладким», - сказала она.

Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor отметила, что еще одна возможность – Кредит-идея. Однако следует учитывать, что этот кредит требует дополнительного залога, например квартиры или другой недвижимости, а срок кредитования меньше, чем по жилищному кредиту.

«Кредит-идея подходит тем, кто нуждается в первоначальной финансовой поддержке для приобретения земельного участка, но планирует отложить строительство дома или финансировать его из других источников», – говорит Кикас.