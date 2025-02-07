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Сельские жители не боятся кризиса: день без электричества – не проблема

Перевод: Ева Ойжинская
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В спортивный зал, расположенный в городском парке Валга, генератор привезли еще в начале недели. В случае отключения электричества местные жители смогут прийти туда.
В спортивный зал, расположенный в городском парке Валга, генератор привезли еще в начале недели. В случае отключения электричества местные жители смогут прийти туда. Фото: Tiit Loim

Если в связи с отключением от электросети России электричество временно пропадет, это не должно стать большой проблемой в сельской местности, поскольку там закалены долгими периодами отключений электроэнергии, сказал Маргус Викс, cотрудник сервисного центра Карула. Однако в спортивном зале Валга заранее оборудовали так называемый центр устойчивости.

Создание центров устойчивости (эст. kerksuskeskus) - это часть более широкой подготовки к кризисам, но сейчас этот вопрос особенно актуален, поскольку в выходные Эстония отключится от российской электросети. Скорее всего, процесс пройдет гладко, однако из-за теоретической угрозы диверсии государство все же рекомендует быть готовыми к перебоям с электричеством.

В случае масштабного отключения электроэнергии в волости Валга будет открыто несколько центров устойчивости, сообщил заместитель старейшины волости Каупо Кутсар. Эти центры расположены в здании библиотеки Лаатре, детском саду Ыру, культурном центре Соору и региональном обслуживающем центре Люллемяэ.

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