Сельские жители не боятся кризиса: день без электричества – не проблема

Создание центров устойчивости (эст. kerksuskeskus) - это часть более широкой подготовки к кризисам, но сейчас этот вопрос особенно актуален, поскольку в выходные Эстония отключится от российской электросети. Скорее всего, процесс пройдет гладко, однако из-за теоретической угрозы диверсии государство все же рекомендует быть готовыми к перебоям с электричеством.