Пт, 7.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Польская авиация будет вести круглосуточное дежурство в странах Балтии в рамках миссии НАТО

Copy
Истребитель Rafale B.
Истребитель Rafale B. Фото: Petras Malukas

Польская военная авиация будет вести круглосуточное дежурство в странах Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing («Балтийское воздушное патрулирование»), сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

«Солдаты 32-й тактической авиабазы завершили обучение и успешно прошли сертификацию. Уже 1 апреля этого года они начнут круглосуточное дежурство в Литве, Латвии и Эстонии в рамках Baltic Air Policing», - говорится в сообщении.

Патрулирование воздушного пространства стран Балтии осуществляется их союзниками по НАТО в рамках миссии Baltic Air Policing с 2004 года, польские военнослужащие участвуют в ней с 2006 года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх