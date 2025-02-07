Обязанность строить убежища очень дорого обойдется покупателям новых квартир

По словам Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, новый закон должен вступить в силу уже осенью, но пока он находится на стадии законопроекта, в котором еще много неясностей.

«Законопроект во многом основан на примере Финляндии, где такой закон действует на протяжении десятилетий. В Эстонии обычных людей больше всего затронет обязательство строить убежища во всех новостройках, закрытая общая площадь которых составляет более 1200 квадратных метров. По сути, это новостройки на 15 - 20 квартир, то есть львиная доля нового строительства», - сказал Хабал.

«Какими будут точные требования к строительству и во что выльются дополнительные расходы на него - еще большой вопрос. По существу, это важное решение, однако каждый дом будет стоить гораздо дороже, чем предполагает государство. Согласно прогнозу Министерства внутренних дел, стоимость строительства увеличится на два - три процента. При этом строительство подземных убежищ означает не просто необходимость выкопать котлован, но и построить различные технические системы: от отопления и генераторов до хранения запасов еды и воды», - сказал Хабал.