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Обязанность строить убежища очень дорого обойдется покупателям новых квартир

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Согласно государственному законопроекту, с первого сентября 2025 года обязанность строить укрытия, помимо новых сравнительно больших общественных зданий, будет распространяться и на многоквартирные дома, что сделает новые проекты развития значительно дороже, чем думает государство.

По словам Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, новый закон должен вступить в силу уже осенью, но пока он находится на стадии законопроекта, в котором еще много неясностей.

«Законопроект во многом основан на примере Финляндии, где такой закон действует на протяжении десятилетий. В Эстонии обычных людей больше всего затронет обязательство строить убежища во всех новостройках, закрытая общая площадь которых составляет более 1200 квадратных метров. По сути, это новостройки на 15 - 20 квартир, то есть львиная доля нового строительства», - сказал Хабал.

«Какими будут точные требования к строительству и во что выльются дополнительные расходы на него - еще большой вопрос. По существу, это важное решение, однако каждый дом будет стоить гораздо дороже, чем предполагает государство. Согласно прогнозу Министерства внутренних дел, стоимость строительства увеличится на два - три процента. При этом строительство подземных убежищ означает не просто необходимость выкопать котлован, но и построить различные технические системы: от отопления и генераторов до хранения запасов еды и воды», - сказал Хабал.

«Исходя из имеющегося опыта, можно утверждать, что строительство одного подземного этажа означает увеличение общей стоимости строительства на пять - десять процентов, но, в случае более высоких зданий, одного подземного этажа может оказаться недостаточно и строить придется несколько. Рост затрат на строительство, безусловно, может составить десять и более процентов, а не два», - сказал Хабал.

«Теоретически, убежище можно было бы построить и на земле, но это будет происходить за счет площади земельного участка, и возникает вопрос, пойдут ли самоуправления на соответствующее ослабление требований в отношении парковки и озеленения», - добавил Хабал.

«Обязательство строить убежища, безусловно, приведет к повышению цен на новое жилье. Застройщики, вероятно, не смогут полностью переложить эту разницу на плечи покупателей, потому что тогда дома, которые они продают, перестанут быть конкурентоспособными по сравнению с более старыми домами. Впрочем, теоретически убежище также может стать преимуществом при продаже, то есть, за жилье с убежищем покупатели, возможно, будут готовы платить немного больше», - сказал Хабал.

«Сейчас пока еще нет точных требований и предельных норм относительно того, каким должно быть убежище - начиная от толщины стены до сопутствующих технических систем. Новые требования должны будут распространяться и на реновацию старых многоквартирных домов. При этом понятно, что под панельными домами в Мустамяэ или Ласнамяэ рыть убежища не получится. Поэтому большая часть населения Таллинна так или иначе окажется без защиты», - отметил Хабал.

«Уделять внимание повышению безопасности - это правильное направление для государства, но сам государственный сектор должен подавать лучший пример, строя убежища, охватывающие целые районы рядом со зданиями, принадлежащими государству. Добавление обязательства только в отношении новостроек не покроет потребности населения или растянется во времени на жизнь нескольких поколений», - добавил Хабал.

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