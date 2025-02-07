Согласно государственному законопроекту, с первого сентября 2025 года обязанность строить укрытия, помимо новых сравнительно больших общественных зданий, будет распространяться и на многоквартирные дома, что сделает новые проекты развития значительно дороже, чем думает государство.
Обязанность строить убежища очень дорого обойдется покупателям новых квартир
По словам Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, новый закон должен вступить в силу уже осенью, но пока он находится на стадии законопроекта, в котором еще много неясностей.
«Законопроект во многом основан на примере Финляндии, где такой закон действует на протяжении десятилетий. В Эстонии обычных людей больше всего затронет обязательство строить убежища во всех новостройках, закрытая общая площадь которых составляет более 1200 квадратных метров. По сути, это новостройки на 15 - 20 квартир, то есть львиная доля нового строительства», - сказал Хабал.
«Какими будут точные требования к строительству и во что выльются дополнительные расходы на него - еще большой вопрос. По существу, это важное решение, однако каждый дом будет стоить гораздо дороже, чем предполагает государство. Согласно прогнозу Министерства внутренних дел, стоимость строительства увеличится на два - три процента. При этом строительство подземных убежищ означает не просто необходимость выкопать котлован, но и построить различные технические системы: от отопления и генераторов до хранения запасов еды и воды», - сказал Хабал.
«Исходя из имеющегося опыта, можно утверждать, что строительство одного подземного этажа означает увеличение общей стоимости строительства на пять - десять процентов, но, в случае более высоких зданий, одного подземного этажа может оказаться недостаточно и строить придется несколько. Рост затрат на строительство, безусловно, может составить десять и более процентов, а не два», - сказал Хабал.
«Теоретически, убежище можно было бы построить и на земле, но это будет происходить за счет площади земельного участка, и возникает вопрос, пойдут ли самоуправления на соответствующее ослабление требований в отношении парковки и озеленения», - добавил Хабал.
«Обязательство строить убежища, безусловно, приведет к повышению цен на новое жилье. Застройщики, вероятно, не смогут полностью переложить эту разницу на плечи покупателей, потому что тогда дома, которые они продают, перестанут быть конкурентоспособными по сравнению с более старыми домами. Впрочем, теоретически убежище также может стать преимуществом при продаже, то есть, за жилье с убежищем покупатели, возможно, будут готовы платить немного больше», - сказал Хабал.
«Сейчас пока еще нет точных требований и предельных норм относительно того, каким должно быть убежище - начиная от толщины стены до сопутствующих технических систем. Новые требования должны будут распространяться и на реновацию старых многоквартирных домов. При этом понятно, что под панельными домами в Мустамяэ или Ласнамяэ рыть убежища не получится. Поэтому большая часть населения Таллинна так или иначе окажется без защиты», - отметил Хабал.
«Уделять внимание повышению безопасности - это правильное направление для государства, но сам государственный сектор должен подавать лучший пример, строя убежища, охватывающие целые районы рядом со зданиями, принадлежащими государству. Добавление обязательства только в отношении новостроек не покроет потребности населения или растянется во времени на жизнь нескольких поколений», - добавил Хабал.