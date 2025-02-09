Pale Alison: об Eesti Laul, прогрессивном металле и выгорании от Тик-Тока

Лиза говорит, что для нее неприятным опытом стало выгорание от ведения Тик-Тока. «Эта платформа требует регулярности и постоянного контента. И в какой-то момент у меня развилась тревожность из-за того, что у меня становилось все меньше и меньше идей для новых роликов. Все больше времени приходилось тратить на один ролик, я могла придумать его по три-четыре часа. В итоге я поняла, что я не занимаюсь музыкой, а занимаюсь тиктокерством», - рассказала девушка.

По словам Германом, быть музыкантом в современном мире означает, что ты должен быть задействован сразу во многих сферах. «Если я не с музыкальным инструментом, то я что-то делаю в компьютере или разбираю технику на студии», - говорит он.

Полное обнуление

По словам Эвелины, в Эстонии продюсера для их жанра их группе найти тяжело. Может быть, можно попасть в какой-то лейбл, но в Эстонии такой практики с подобной музыкой мало. «В США это все намного более развито, у них есть целое комьюнити, которое продвигает такие группы», - сказала девушка.

Сейчас Pale Alison смотрит в сторону Европы, кажется, начинать надо с нее.