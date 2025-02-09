Pale Alison - рок-группа из Нарвы, которая понемногу завоевывает всю остальную Эстонию. Молодые ребята делают музыку настолько хорошо, что было бы нечестно не рассказать о них побольше. Читайте, чем живут победители музыкального конкурса «Народ поет» и обладателей «Хита года 2024», как росла и менялась группа, и кто такая, все-таки, эта Элисон.
Pale Alison: об Eesti Laul, прогрессивном металле и выгорании от Тик-Тока
На сегодняшний день в группе пять человек: две вокалистки, Эвелина и Елизавета, басист Герман, гитарист Арсений и барабанщик Андрес. Самому молодому, Герману, всего 20 лет, самой старшей, Елизавете - 23. Все ребята родились и выросли в Нарве, все прошли через музыкальную школу.
«Мы с Эвелиной познакомились в поп-джаз ансамбле. Начали петь вместе, выступать в школе. Потом я предложила безумную идею - написать песню на Eesti Laul (конкурс эстонский песни, победители которого отправляются на Евровидение - прим. ред.), и мы поняли, что для этого нам нужны еще люди. Нашли ребят, так группа и образовалась», - рассказывает Елизавета.
Арсений говорит, что изначально они с Андресом вместе занимались музыкой, но вместе с девушками удалось создать настоящую группу. «Получается, два дуэта со схожими целями объединились», - добавляет он.
Герман пришел в группу совсем недавно, до него было еще двое басистов, но, кажется, теперь весь состав разделяет одинаковые взгляды на музыку и смотрит в одном направлении.
Лиза, пока училась в школе, хотела стать актрисой, но все сложилось иначе - и музыка стала главным делом ее жизни. Сейчас она изучает музыкальное искусство в Таллиннском университете.
Эвелина же любовь к музыке совмещает с обучением в Таллинском техническом университете на генного инженера-технолога. Герман собирается осенью поступать в Эстонскую спасательную академию, а Арсений сейчас полностью сосредоточен на музыке. Андрес работает разработчиком в IT-компании, параллельно играет с другими группами, но это - не основные проекты.
Герман говорит, что ребята его постоянно учат чему-то новому, и за группой он следил еще до того, как в нее попал. «А вообще любовь к музыке у меня от моего дяди, который тоже играл в нарвский музыкальных группах», - рассказывает он.
По словам ребят, сейчас группа делает ребрендинг, пересобирает звучание. Меняется даже смысл самого названия: согласно изначальной задумке, Pale Alison - это цветок. Но с годами жанр музыки, которую они исполняют, поменялся.
Если изначально это был инди-рок, то сейчас ребята больше ушли в альтернативный, прогрессивный металл. Последний трек группы, Bipolarity, звучит тяжело, сложно, очень серьезно и максимально профессионально. А еще там есть экстремальный вокал, или гроулинг, и исполняет его... Елизавета!
В связи с этим и значение названия тоже меняется. Сейчас группа занимается разработкой своего лого, и на нем изображены две девушки. Вполне возможно, что это и есть те самые «бледные Элисон» (с английского слово pale переводится как «бледный» - прим.ред.), но пока ребята все еще думают над концепцией.
Для Эстонии слишком сложно
«В Эстонии жанр, в котором мы стали играть, довольно новый. Некоторых такая музыка пугает, кому-то очень тяжело ее воспринимать, хотя мы стремимся к качественному исполнению. Но для людей это новое и тяжелоусваемое», - говорит Арсений.
Эвелина добавляет, что очень часто люди меняют мнение после новых релизов и концертов. «Говорят, что обычно не слушают этот жанр, но на нашем концерте им нравится. Качество и энергетика исполнения играет роль», - говорит она.
Некоторые слушатели отпали, но это, считают ребята - нормально и естественный отбор. Но публики у Pale Alison все равно хватает - ребят знают и в Таллинне, и в Тарту. Прошлой осенью они играли на Station Narva, на Днях города Нарвы, давали концерты в крупных городах Эстонии, участвовали в значимых музыкальных конкурсах. Охваты растут, появляются слушатели из других стран - в целом, все идет хорошо.
В начале января по итогам конкурса на лучшую песню Эстонии за 2024 год по версии радио Rock FM победителем стал их трек Summer’s Melody Slows It’s Pace. Также ребята хотели участвовать в Eesti laul с треком Bipolarity, но, к сожалению, не прошли отбор.
«Мы спокойно к этому отнеслись, потому что жанр и правда очень специфичный, и думать, что мы сразу влетим в крупный эстонской музыкальный конкурс, было бы наивно», - говорит Арсений. Эвелина добавляет, что у эстонской музыкальной индустрии свои требования и особенности.
Планы, концерты и Тик-ток
Все члены группы - друзья, которые поддерживают друг друга и помогают. В плане работы над музыкой каждый отвечает за свою сферу, и каждый привносит что-то свое. «Мы не группа сессионных музыкантов, мы вместе ходим на концерты и всегда на связи. Мы команда», - говорит Арсений.
Недавно ребята ходили на концерт рок-групп, которыми сами вдохновляются - TesseracT, Novelists. «Это все дает нам тонну мотивации развиваться дальше, выходить за рамки, не ограничиваться только Таллинном. Наша мечта - попасть на разогрев какой-нибудь классной группы, или даже поехать с ними в тур», - рассказывает Эвелина.
Для этого, по ее словам, нужно стабильно выпускать материал, отыгрывать концерты. Весной Pale Alsion выступит на Tallinn Music Week, и надеется к 2026 году пожинать плоды упорной работы. Совсем скоро у группы появится свой сайт, на котором, в том числе, будет продаваться мерч.
Пока что ребята не планируют выпускать полноценный альбом. «Мы сейчас сосредоточены на синглах, возможно, мы объединим их все позже. Альбом занимает большое количество времени и ресурсов, а для нас сейчас важнее выпускать отдельные треки и постоянно прогревать людей, поддерживать их интерес», - рассказала Елизавета.
У ребят нет ни менеджера, ни продюсера, ни с каким лейблом они пока не сотрудничают - всем, включая пиар и ведение социальных сетей, занимаются сами. «Спотифай - это база. Мы увеличили месячные прослушивания, добавляя свои треки в определенные плейлисты. Остальные музыкальные площадки уже не такие популярные», - рассказывает Елизавета.
По словам Арсения, недавно группа поняла, что продвижение продукта занимает слишком большой ресурс, и на продакшн и творчество остается все меньше времени.
Раньше ответственность за ведение соцсетей лежала на плечах девушек, но теперь нашелся человек среди знакомых, который с радостью взял все эти обязанности на себя.
«Пока назвать его менеджером рано, но он очень нам помогает, и это позволяет сосредоточиться на создании музыки. Он помогает придумывать контент для соцсетей, это здорово», - говорит Эвелина.
Лиза говорит, что для нее неприятным опытом стало выгорание от ведения Тик-Тока. «Эта платформа требует регулярности и постоянного контента. И в какой-то момент у меня развилась тревожность из-за того, что у меня становилось все меньше и меньше идей для новых роликов. Все больше времени приходилось тратить на один ролик, я могла придумать его по три-четыре часа. В итоге я поняла, что я не занимаюсь музыкой, а занимаюсь тиктокерством», - рассказала девушка.
По словам Германом, быть музыкантом в современном мире означает, что ты должен быть задействован сразу во многих сферах. «Если я не с музыкальным инструментом, то я что-то делаю в компьютере или разбираю технику на студии», - говорит он.
Полное обнуление
По словам Эвелины, в Эстонии продюсера для их жанра их группе найти тяжело. Может быть, можно попасть в какой-то лейбл, но в Эстонии такой практики с подобной музыкой мало. «В США это все намного более развито, у них есть целое комьюнити, которое продвигает такие группы», - сказала девушка.
Сейчас Pale Alison смотрит в сторону Европы, кажется, начинать надо с нее.
По словам Арсения, и ребята, и группа выросли вместе и очень изменились за время существования. «Все было, что только может быть в коллективе у молодой группы. Но в итоге все изменилось, мы вместе повзрослели. У нас теперь даже общий чат называется New Era. За последнее время мы будто обнулились, поменялось все - взгляды на музыку, личные взаимоотношения», - сказал он.
Лиза рассказала, что ребята стали больше общаться, делиться с друг другом переживаниями, мыслями, и эти честные разговоры пошли на пользу группе.
По словам Андреса, каждый участник группы сильно прогрессировал не только как исполнитель, но и как личность, группа превратилась в серьезный проект.
«Коммуникация стала не только дружеской, но и профессионально-деловой. Часто в речи присутствуют слова вроде "дедлайн", "продукт", "промоушн", "продакшн". Каждый продолжает развиваться в своей среде, поэтому общее качество материала улучшилось. Аранжировки стали умнее и разнообразнее, так как мы теперь чаще можем позволить себе исполнять сложный материал», - рассказал Андрес.
«Мы хотим заниматься музыкой профессионально, и такое общение очень важно. Но у нас одна цель, и важно, чтобы мы придерживались ее», - добавляет Герман.
Ребята на концертах видят, что есть отклик. На концертах фанаты делятся историями о том, что, например, выучили трек группы и самостоятельно играют его на гитаре. «А треки у нас сложные, и это показатель. Даже в вопросе фанатов тоже играет роль их качество, а не количество», - уверен Арсений.
Эвелина говорит, что группа очень ценит поддержку фанатов, и заинтересованность слушателей очень важна.
«Хотелось бы, чтобы Pale Alison была не только успешной музыкальной группой, но и стала бы и неким узнаваемым образом», - добавляет Андрес. По его словам, успех для группы - это туры, совместные концерты с другими группами на больших площадках.
По его словам, в перспективе хотелось бы, чтобы исполнение музыки в группе стало полноценной работой, доходом, так как сейчас ребята делают очень много инвестиций в деятельность группы. «Надеемся, что все мечты и планы станут реальными», - говорит Андрес.