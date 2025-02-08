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БЛОГ Электросистемы стран Балтии продолжают работать автономно (48)

Обновлено 8 февраля 2025, 17:52
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В субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва синхронно отключились от российского-белорусской энергетической системы (БРЭЛЛ). Хотя это никак не должно повлиять на повседневную жизнь обычных людей, полностью исключать сбои все-таки нельзя.

Десинхронизация началась утром 8 февраля, когда подключенные к России линии, стали отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжился в направлении Эстонии. Отключение прошло успешно.

Теперь в течение 33 часов страны Балтии будут полностью находиться в своей собственной частотной зоне. К вечеру воскресенья страны Балтии уже должны быть подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.

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