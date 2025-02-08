В субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва синхронно отключились от российского-белорусской энергетической системы (БРЭЛЛ). Хотя это никак не должно повлиять на повседневную жизнь обычных людей, полностью исключать сбои все-таки нельзя.
Десинхронизация началась утром 8 февраля, когда подключенные к России линии, стали отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжился в направлении Эстонии. Отключение прошло успешно.
Теперь в течение 33 часов страны Балтии будут полностью находиться в своей собственной частотной зоне. К вечеру воскресенья страны Балтии уже должны быть подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.