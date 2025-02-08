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Блог ​Исторический момент: Эстония отключается от российской сети

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Здание без электричества. Иллюстративное фото.
Здание без электричества. Иллюстративное фото. Фото: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

В субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва синхронно отключатся от российского-белорусской энергетической системы (БРЭЛЛ). Хотя это никак не должно повлиять на повседневную жизнь обычных людей, полностью исключать сбои все-таки нельзя.

Десинхронизация начнется утром 8 февраля, когда подключенные к России линии, начнут отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжится в направлении Эстонии. В течение 33 часов страны Балтии будут полностью находиться в своей собственной частотной зоне. К вечеру воскресенья страны Балтии уже должны быть подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.

Подготовка к проекту длилась около 20 лет, и в общей сложности на него было выделено 1,6 миллиарда евро, которые были направлены на три страны Балтии и Польшу. Эти средства использовались для создания надежной инфраструктуры, которая обеспечит стабильное электроснабжение, независимо от отключения от российской сети.

Во время пресс-конференции правительства премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что в идеале никаких сбоев не будет, однако при возникновении проблем следующим шагом станет определение, каких потребителей необходимо временно отключить.

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