Блог ​Исторический момент: Эстония отключается от российской сети

Десинхронизация начнется утром 8 февраля, когда подключенные к России линии, начнут отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжится в направлении Эстонии. В течение 33 часов страны Балтии будут полностью находиться в своей собственной частотной зоне. К вечеру воскресенья страны Балтии уже должны быть подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.

Подготовка к проекту длилась около 20 лет, и в общей сложности на него было выделено 1,6 миллиарда евро, которые были направлены на три страны Балтии и Польшу. Эти средства использовались для создания надежной инфраструктуры, которая обеспечит стабильное электроснабжение, независимо от отключения от российской сети.

Во время пресс-конференции правительства премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что в идеале никаких сбоев не будет, однако при возникновении проблем следующим шагом станет определение, каких потребителей необходимо временно отключить.