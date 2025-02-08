Десинхронизация началась утром 8 февраля, когда подключенные к России линии, стали отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжился в направлении Эстонии. Отключение прошло успешно.

В течение 33 часов страны Балтии были полностью в своей собственной частотной зоне. В воскресенье страны Балтии были подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.