Гибель очередного военного командира, созданного Кремлем, в результате взрыва в московском жилом доме вызывает вопросы о причастных к этому лицах. Эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт пишет о том, какие версии и мотивы рассматриваются, а также каковы возможные последствия этого события.
ЭРККИ КООРТ ⟩ Путин создал для себя угрозу, масштаб которой он еще не осознает
3 февраля 2025 года в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв, в результате которого Армен Саркисян получил смертельное ранение. Его доставили в больницу на вертолете, но спасти не удалось: он умер в тот же день.
Влияние этого взрыва значительно больше, чем просто гибель одного преступника. Он отражает тенденции и масштаб проблемы, возникшей по вине самой Москвы.
Три версии
Армен Саркисян - его также знали под именем Армен Горловский - родился в Армении, но в детстве переехал в Горловку (Донецкая область, Украина). До начала полномасштабной войны в городе проживало около 300 000 человек, но к ее началу население уменьшилось до 230 000.
При расследовании убийств всегда важно выяснить, кому это было выгодно. Каков мотив убийства? На данный момент никто не взял на себя ответственность за убийство, но можно выделить три возможных мотива и три группы, которые могли желать его смерти.
🚨 Russia: Armen Sargsyan, long-wanted by Ukrainian authorities, assassination in Moscow today. He is the founder of ArBat special forces battalion subordinated to the Russian army, currently fighting against Ukrainian Armed Forces in Kursk region. https://t.co/n1q4DN0Q00 pic.twitter.com/NvaoL4q6yS— Igor Sushko (@igorsushko) February 3, 2025
Этот инцидент чаще всего рассматривают как операцию Службы безопасности Украины (СБУ). Это вероятно, потому что в декабре 2024 года СБУ заочно обвинила Саркисяна в поддержке агрессора. Его называют создателем и куратором батальона «Арбат», воевавшего на стороне России.
Этот батальон в значительной степени состоял из преступников, завербованных в регионе, многие из которых были закоренелыми рецидивистами. Для успешного проведения вербовки Саркисян контролировал тюрьмы, расположенные в Донецкой области. По некоторым данным, он также входил в ближайшее окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича и организовывал избиения на улицах Киева во время Майдана 2014 года.
Второй версией является разборка в среде организованной преступности. Это тоже нельзя исключать, поскольку уже на момент создания батальона «Арбат» Саркисян являлся криминальным авторитетом. Война России против Украины повлияла и на преступный мир: многие преступники, прошедшие войну, стремятся занять более высокое положение в криминальной иерархии. Кроме того, некоторые криминальные лидеры, поддерживающие Россию, надеются с помощью властей избавиться от конкурентов и прибрать к рукам их нелегальный бизнес. В рамках этой версии не исключен также личный конфликт или противостояние, например, с чеченскими или азербайджанскими группировками. Также распространяется информация о возможном так называемом армянском следе.
Третья версия - это организованное российскими спецслужбами нападение, а точнее - казнь. Россия уже не раз устраняла созданных ею же полевых командиров. Причина проста: в какой-то момент они начинают мыслить самостоятельно или требуют слишком большую долю добычи. Российские спецслужбы часто решают такие проблемы ликвидацией, хотя обычно это происходит ближе к линии фронта, а не в Москве. Исполнителями могли быть и внутренняя служба ФСБ, и военная разведка ГРУ, под покровительством которой действовал батальон, созданный Саркисяном.
Проблема Путина
Точно неизвестно, какая из версий является правильной, но очевидно одно: Москва столкнулась с серьезной проблемой. Украинские спецслужбы провели несколько атак, которые российские спецслужбы не смогли предотвратить.
Скорее всего, в ближайшее время по подозрению в преступлении задержат какого-нибудь гастарбайтера из Центральной Азии или нелегального иммигранта, которого свяжут с украинскими спецслужбами. Подобный сценарий уже использовали при расследовании нападения на концертный зал «Крокус» и убийства генерала Кириллова. Нет причин полагать, что в этот раз российская репрессивная система будет действовать иначе.
Независимо от того, кто стоит за этим нападением, оно подчеркивает уязвимость Москвы. Война привела к ситуации, в которой украинская разведка действует в России эффективнее, чем российская в Украине.
Если окажется, что верна первая или вторая версия произошедшего, то это нанесет удар по самолюбию российских спецслужб. Однако их репутация в глазах народа существенно не пострадает: ведь все знают, что некоторые из «поддерживаемых Западом» нападений неизбежно удаются, но впоследствии чекисты мстят. Тем не менее война против Украины ограничила возможности спецслужб эффективно действовать, поскольку значительная часть их ресурсов была направлена на военные действия.
Украинские спецслужбы, главным образом СБУ и военная разведка ГУР, организовали несколько покушений на оккупированных территориях и в России. Им также приписывают ряд нападений в Москве, включая убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Кириллова.
Война, начатая Путиным, способствовала укреплению украинской армии, а также создала условия для стремительного развития украинских спецслужб. Сегодня большинство западных разведок не способны проводить операции в Москве, тогда как украинские спецслужбы стали самой мощной разведывательной структурой, способной вести агентурную работу в России и проводить сложные операции, включая физическую ликвидацию целей.
Помимо операций в России, Киев успешно противостоит российскому влиянию в Сирии и зонах конфликтов в Африке.
Будущее России становится все более неопределенным, а возможности сдерживать украинцев сокращаются. Если война в целом требует огромных затрат и крупных инвестиций, то разведывательные операции стоят значительно дешевле, но при этом эффективны и дестабилизируют противника. Путин непреднамеренно создал себе крайне эффективного врага, который может быть беспощадным. Это окажет значительное влияние на развитие России.