ЭРККИ КООРТ Путин создал для себя угрозу, масштаб которой он еще не осознает

Этот батальон в значительной степени состоял из преступников, завербованных в регионе, многие из которых были закоренелыми рецидивистами. Для успешного проведения вербовки Саркисян контролировал тюрьмы, расположенные в Донецкой области. По некоторым данным, он также входил в ближайшее окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича и организовывал избиения на улицах Киева во время Майдана 2014 года.

Второй версией является разборка в среде организованной преступности. Это тоже нельзя исключать, поскольку уже на момент создания батальона «Арбат» Саркисян являлся криминальным авторитетом. Война России против Украины повлияла и на преступный мир: многие преступники, прошедшие войну, стремятся занять более высокое положение в криминальной иерархии. Кроме того, некоторые криминальные лидеры, поддерживающие Россию, надеются с помощью властей избавиться от конкурентов и прибрать к рукам их нелегальный бизнес. В рамках этой версии не исключен также личный конфликт или противостояние, например, с чеченскими или азербайджанскими группировками. Также распространяется информация о возможном так называемом армянском следе.