Участники передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 обсудили, почему в Латвии идет медленно реновация многоквартирных домов. Об этом сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал LSM+.
У СОСЕДЕЙ ⟩ Почему в Латвии медленно реновируют жилье?
Нора Григане-Грисле, представитель Ассоциации товариществ собственников квартир Mājoklis поделилась мнением, почему реновация идет медленно.
«Деньги - очень важный вопрос. Даже те, кто могут платить, испытывают некоторые трудности», - сказала Нора Григане-Грисле.
Отчасти причина кроется в глубоко укоренившемся недоверии, добавила она.
«Чисто психологическое недоверие. Оберут, обманут, разденут до нитки, загонят в кредит», - отметила она, ссылаясь на свой опыт модерирования крупной Facebook-группы, посвященной вопросам коммунального хозяйства.
Янис Узуленс, глава юридического бюро Jurisconsultus считает, что причины в незнании людьми ситуации.
«С этим надо работать. Надо объяснять. Самый лучший аргумент - это цифры»
«И это медленно приводит людей к пониманию: хорошо, я по кредиту заплачу столько, но на отоплении сэкономлю столько. И это уже приводит к нормальному общению», - сказал он.