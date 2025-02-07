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У СОСЕДЕЙ Почему в Латвии медленно реновируют жилье?

Редактор: rus.postimees.ee
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Многоквартирный жилой дом. Снимок иллюстративный.
Многоквартирный жилой дом. Снимок иллюстративный. Фото: Ieva Čīka/LETA

Участники передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 обсудили, почему в Латвии идет медленно реновация многоквартирных домов. Об этом сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал LSM+.

Нора Григане-Грисле, представитель Ассоциации товариществ собственников квартир Mājoklis поделилась мнением, почему реновация идет медленно.

«Деньги - очень важный вопрос. Даже те, кто могут платить, испытывают некоторые трудности», - сказала Нора Григане-Грисле.

Отчасти причина кроется в глубоко укоренившемся недоверии, добавила она.

«Чисто психологическое недоверие. Оберут, обманут, разденут до нитки, загонят в кредит», - отметила она, ссылаясь на свой опыт модерирования крупной Facebook-группы, посвященной вопросам коммунального хозяйства.

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«С этим надо работать. Надо объяснять. Самый лучший аргумент - это цифры»

«И это медленно приводит людей к пониманию: хорошо, я по кредиту заплачу столько, но на отоплении сэкономлю столько. И это уже приводит к нормальному общению», - сказал он.

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