У СОСЕДЕЙ Почему в Латвии медленно реновируют жилье?

«Деньги - очень важный вопрос. Даже те, кто могут платить, испытывают некоторые трудности», - сказала Нора Григане-Грисле.

«Чисто психологическое недоверие. Оберут, обманут, разденут до нитки, загонят в кредит», - отметила она, ссылаясь на свой опыт модерирования крупной Facebook-группы, посвященной вопросам коммунального хозяйства.

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«С этим надо работать. Надо объяснять. Самый лучший аргумент - это цифры»

«И это медленно приводит людей к пониманию: хорошо, я по кредиту заплачу столько, но на отоплении сэкономлю столько. И это уже приводит к нормальному общению», - сказал он.