Страховые компании против штормов: количество повреждений от года к году растет

В 2023 году природные силы стали причиной 3837 страховых случаев в сфере страхования имущества с общим ущербом в семь миллионов евро. Более половины из них составили убытки от штормов – 1968 страховых случаев с общим ущербом в четыре миллиона евро. Значительный ущерб также был вызван осадками и наводнениями.

По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, количество повреждений зданий, вызванных природными силами, продолжает расти.

«Количество штормов, интенсивных осадков и наводнений значительно различается как по годам, так и по географическим регионам. В Эстонии нет ни одного района, где бы не случались штормы, сильные осадки или наводнения. Большой ущерб наносят как крупные циклоны, так и локальные штормы. Количество случаев ущерба зависит не только от природных сил, но и от плотности населения: в более густонаселенных районах количество страховых объектов выше», - отметила Рейметс.

По мнению Рейметс, можно ожидать, что в будущем, вследствие изменений климата, размер ущерба будет увеличиваться.

«Если ранее количество случаев ущерба, вызванного природными силами, колебалось в пределах нескольких тысяч случаев, то в последние годы оно только увеличивается. Общий ущерб также значительно возрос в последние годы, достигнув нескольких миллионов евро», - сказала Рейметс, отметив, что крупнейшая природная катастрофа этого века произошла в январе 2005 года, когда ущерб от шторма превысил 10 миллионов евро.

Фото: Союз страховых обществ Эстонии

Если посмотреть на статистику повреждений зданий по страхованию имущества за 15 лет (2009-2023), то вероятность крупных штормов, которые повреждают более 100 зданий, наиболее высока в октябре. 40% крупных штормов приходится на октябрь, 33% – на декабрь и январь, а следующие по частоте месяцы – июнь и август, с вероятностью 27%.

По утверждению Марге Хабакук, руководителя группы, занимающейся рассмотрением имущественного ущерба PZU Kindlustus, 2023 год запомнится октябрьским штормом, который вызвал более 1500 страховых случаев с общим ущербом в 3,5 миллиона евро.

«Самый крупный ущерб, который PZU возместила по этому шторму, составил чуть более 100 000 евро, когда была повреждена солнечная электростанция», - сказала Хабакук.

Фото: Союз страховых обществ Эстонии (EKsL)

Статистика ущерба, вызванного природными силами в 2024 году, в настоящее время уточняется.

EKsL – профессиональное объединение, в которое входят все действующие в Эстонии страховщики. Оно занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.