Как будут работать погранпункты в случае отключения электричества?

«​Все пограничные пункты готовы к возможным перебоям в электроснабжении»​, - рассказала руководитель бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эве Кальмус. По ее словам, электрический ток обеспечен на всех пограничных пунктах и даже в случае возможных отключений пограничный контроль продолжит работать.

«Как и всегда, в нашей работе необходимо учитывать разные возможные сбои. Например, сбои в работе инфосистем могут привести к определенным ограничениям для тех, кто хочет пересечь границу», - сказала Кальмус, но добавила, что вероятность возникновения таких проблем весьма мала, и для таких случаев у полиции есть план по минимизации рисков и альтернативные решения.

По ее словам, полиция оперативно сообщит, если произойдет какое-то нарушение в работе пограничных пунктов. «Важно, чтобы желающие пересечь границу в ближайшие дни сами следили за происходящим в обществе и при планировании своих поездок закладывали достаточно времени на возможные задержки», - сказала она.

Кальмус также заверила, что охрана государственной границы будет обеспечена даже в случае сбоя электронных систем контроля. «Такие ситуации также случаются в повседневной жизни, и тогда незаменим человеческий ресурс. Как правило, результатом становится более интенсивная работа патрулей на границе», - заключила она.