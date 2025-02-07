Пт, 7.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Загадка ярко-красной воды: канал под Буэнос-Айресом изменил цвет, местные жители встревожены

Copy
BBC
Ярко-красным канал около Буэнос-Айреса стал в четверг.
Ярко-красным канал около Буэнос-Айреса стал в четверг. Фото: Getty Images

Вода в канале Саранди, впадающем в устье реки Ла-Плата около столицы Аргентины Буэнос-Айреса, неожиданно стала ярко-красной. Цвет канала изменился в четверг, но ко второй половине дня красный оттенок воды стал не таким интенсивным.

Местные власти сообщили, что уже взяли пробы воды в канале Саранди, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

«Я живу в квартале от канала. Сегодня никакого особого запаха нет. В нашем районе не так много заводов, но есть склады», - сказала телеканалу C5N местная жительница по имени Сильвия.

По ее словам, в прошлом она уже видела, как этот канал «становился желтым, и появлялся кислый запах, от которого начинало тошнить».

Канал Саранди впадает в эстуарий Ла-Плата
Канал Саранди впадает в эстуарий Ла-Плата Фото: Getty Images

Еще одна местная жительница, Мария Дуколмс рассказала агентству AFP, что предприятия, расположенные неподалеку, периодически сбрасывают отходы в воду, которая в результате окрашивается в разные цвета. Она вспоминает, что видела, как канал становился «голубоватым, зеленоватым и чуть сиреневым с жирными пятнами».

Как передают СМИ, местные жители утверждают, что местные предприятия сбрасывают в воду токсичные отходы.

На берегах канала, примерно в 10 км от центра Буэнос-Айреса, находятся несколько кожевенных и текстильных фабрик.

По некоторым предположениям, ярко-красный цвет воды мог быть связан именно со сбросом краски с одного из текстильных предприятий.

Канал.
Канал. Фото: Getty Images
BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх