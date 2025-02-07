В пятницу около 13:30 на шоссе между Вильянди и Тарту в деревне Мяхма произошла авария с участием двух автомобилей. Один человек был доставлен в больницу.
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Серьезное ДТП: спровоцировавшая аварию 80-летняя женщина доставлена в больницу
По предварительным данным, 80-летняя женщина за рулем Ford выехала с второстепенной дороги на главную, перекрыв путь Subaru, которым управлял 42-летний мужчина. В результате аварии пострадала женщина-водитель Ford. Скорая помощь доставила ее в больницу, однако информация о характере травм пока отсутствует.