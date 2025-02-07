Комментируя обвинительный приговор по уголовному делу, вынесенный Горсудом Центристской партии, ее председатель Михаил Кылварт отметил, что, помимо действующего правления, ответственность за обязательства, возложенные на партию решением суда, лежит также на бывших лидерах Центристской партии, включая Юри Ратаса («Отечество»).
Для подписчиков
Юри Ратас о деле Porto Franco: хотелось бы узнать, в чем конкретно заключается моя вина
«Я не буду давать юридическую оценку решению Госсуда, но на эмоциональном уровне я все же могу сказать, что, по моему мнению, это решение несправедливо по отношению к Центристской партии», - сказал Кылварт.