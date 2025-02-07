Юри Ратас о деле Porto Franco: хотелось бы узнать, в чем конкретно заключается моя вина

«Я не буду давать юридическую оценку решению Госсуда, но на эмоциональном уровне я все же могу сказать, что, по моему мнению, это решение несправедливо по отношению к Центристской партии», - сказал Кылварт.

По его мнению, нынешнее руководство Центристской партии несет ответственность за действия, оставленные им бывшими коллегами по партии, включая тогдашнего председателя Юри Ратаса. «Конечно, мы несем ответственность, это юридически правильно. В то же время юридически правильно, если и бывшие члены правления тоже несли бы ответственность. Когда началось это дело, состав правления был другим. И они несут такую же ответственность, как и мы, в том числе и за свое имущество, независимо от того, на чье имя оно было зарегистрировано в то время», - сказал Кылварт.