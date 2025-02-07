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Юри Ратас о деле Porto Franco: хотелось бы узнать, в чем конкретно заключается моя вина

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Бывший член Центристской партии Юри Ратас.
Бывший член Центристской партии Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

Комментируя обвинительный приговор по уголовному делу, вынесенный Горсудом Центристской партии, ее председатель Михаил Кылварт отметил, что, помимо действующего правления, ответственность за обязательства, возложенные на партию решением суда, лежит также на бывших лидерах Центристской партии, включая Юри Ратаса («Отечество»).

«Я не буду давать юридическую оценку решению Госсуда, но на эмоциональном уровне я все же могу сказать, что, по моему мнению, это решение несправедливо по отношению к Центристской партии», - сказал Кылварт.

По его мнению, нынешнее руководство Центристской партии несет ответственность за действия, оставленные им бывшими коллегами по партии, включая тогдашнего председателя Юри Ратаса. «Конечно, мы несем ответственность, это юридически правильно. В то же время юридически правильно, если и бывшие члены правления тоже несли бы ответственность. Когда началось это дело, состав правления был другим. И они несут такую же ответственность, как и мы, в том числе и за свое имущество, независимо от того, на чье имя оно было зарегистрировано в то время», - сказал Кылварт.

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