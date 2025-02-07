ИВАН МАКАРОВ Куда успел привести нас премьер-министр Михал, который перехватил жезл Каи Каллас

Почему разволновались только сейчас?

Так и с десинхронизацией: да, мы живем в неспокойное время, и запасы в разумных пределах, дней на пять, не повредят. Кстати, хотя бы уже потому, что ежедневное посещение магазинов стало уже вредной привычкой, можно ведь пару дней и пропустить. Но почему у нас так разволновались именно сейчас? Мы с куда большим основанием должны были тревожиться и запасаться все предыдущие годы, так как Россия ведет с Балтийскими странами экономическую, в последнее время еще и гибридную войну.

Транзит из России перекрыт давно, проложенные по дну Балтийского моря электрокабели стали рваться якорями в последние месяцы - а ведь никто тогда в магазины не ринулся. Эстонию как потенциального противника могли в любой момент десинхронизировать «с той стороны», а нам хоть бы хны. А когда настала пора переключиться на стабильные евросети, не зависящие от считающей Эстонию врагом страны, многие всполошились. Не тяжко ли бегать в зрелом возрасте с неотрезанной пуповиной?

Политики и специалисты сбились с ног, разъясняя суть и безопасность процесса, а многие тут будто в секторе Газа живут, для них сладкая ностальгия - в очереди к цистерне постоять.