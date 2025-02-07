Кристена Михала нередко подвергают критике за изменения в нашей жизни, решения о которых были приняты еще в бытность премьером Каи Каллас, которая сейчас далеко. Иван Макаров советует оценить по достоинству тот факт, что одно из главных испытаний, стоявшее перед Эстонией за полгода с небольшим работы правительства Михала, десинхронизация, пройдено.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Куда успел привести нас премьер-министр Михал, который перехватил жезл Каи Каллас
Оппозиция в Рийгикогу инициировала вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу. В этом нет ничего удивительного, так как критика действий правящей коалиции является одной из функций оппозиции, которая, покусывая карасей в пруду, не дает им разжиреть и облениться.
В случае зиждящихся на базе Партии реформ коалиций характерной особенностью является подчеркнуто надменное отвержение всех исходящих от оппозиции предложений и законопроектов, но это не значит, что роль оппозиции сводится к столь же последовательному протестничеству. Нет, оппозиция участвует в законотворчестве уже на уровне парламентских комиссий, партии власти подпитываются оттуда идеями и учитывают при разработке законов, не ссылаясь, разумеется, на источник.
А для избирателей, разбирающихся в политике на уровне предвыборных лозунгов тех, за кого они проголосовали, оппозиция и коалиция - две Бабы-Яги из известного мультфильма, которые всегда против предложений друг друга.
И оппозиция, чтобы набрать очки к очередным выборам, готова выразить недоверие любому премьер-министру, даже сносно работающему, прекрасно зная при этом, что вотум все равно не пройдет. Так что разница между оппозицией и приходящими время от времени на Тоомпеа примерно в таком же количестве мирными жителями с плакатами заключается в том, что первые получают за сотрясение воздуха бешеные деньги, а вторые вяло шумят за свой счет.
Правительство Кристена Михала вступило в должность 23 июля 2024 года, и было обречено двигаться по инерции - разгон «параду налогов» придал предыдуший кабинет министров Каи Каллас, которая теперь руководит политикой Европейского союза. Налоги же начинают взиматься уже при премьер-министре Михале, и именно он вызывает сегодня досаду и оппозиции, и жителей Эстонии. Кая далеко и высоко, а Михал под рукой, до него легко дотянуться и словом, и вотумом.
Главное испытание пройдено
Но сегодня можно сказать, что одно из главных испытаний, стоявшее перед Эстонией за полгода с небольшим работы правительства Михала, пройдено. Эстонские электросети отсоединены от российских, мы десинхронизированы.
Еще советчане время от времени под влиянием тех или иных слухов начинали запасаться съестным, скупая консервы, крупу и макароны курам на смех. В результате выигрывали только куры, так как получали эту по-современному обогащенную жучками и червячками крупу на десерт.
Восстановившая независимость Эстония прошла через период временного дефицита. Эдгар Сависаар ввел тогда талонную систему, в результате чего у людей дома образовались залежи спичек и электролампочек - не пропадать же талонам, их следовало обязательно отоварить, все до последнего.
Казалось бы, заканчивается первая четверть XXI века, а мы опять верим слухам, как в песне Высоцкого - «Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает, словно моль…». Ладно бы только не владеющие эстонским и черпающие информацию из российских СМИ российские граждане - так нет, депутат парламента в облезлой тужурке красного комиссара закупил генератор и всем настойчиво советовал. Но на всех генераторов не напасешься, так что многим не хватило.
Такие слухи и распространение паники говорят не только о том, что совок жил, жив и будет жить - речь идет и о чем-то ведь вызванном недоверии части населения даже не столько к эстонскому государству, сколько ко всему западному. Я явился свидетелем трагедии одной семейной пары, которая, не доверяя западным вакцинам, не прививалась и все ждала, когда в Эстонию завезут «Спутник V». Кончилось это очень плохо: жена тяжело, но переболела, а ее страдавший хроническими заболеваниями супруг, человек относительно молодой, умер в больнице от ковида.
Почему разволновались только сейчас?
Так и с десинхронизацией: да, мы живем в неспокойное время, и запасы в разумных пределах, дней на пять, не повредят. Кстати, хотя бы уже потому, что ежедневное посещение магазинов стало уже вредной привычкой, можно ведь пару дней и пропустить. Но почему у нас так разволновались именно сейчас? Мы с куда большим основанием должны были тревожиться и запасаться все предыдущие годы, так как Россия ведет с Балтийскими странами экономическую, в последнее время еще и гибридную войну.
Транзит из России перекрыт давно, проложенные по дну Балтийского моря электрокабели стали рваться якорями в последние месяцы - а ведь никто тогда в магазины не ринулся. Эстонию как потенциального противника могли в любой момент десинхронизировать «с той стороны», а нам хоть бы хны. А когда настала пора переключиться на стабильные евросети, не зависящие от считающей Эстонию врагом страны, многие всполошились. Не тяжко ли бегать в зрелом возрасте с неотрезанной пуповиной?
Политики и специалисты сбились с ног, разъясняя суть и безопасность процесса, а многие тут будто в секторе Газа живут, для них сладкая ностальгия - в очереди к цистерне постоять.
Что еще помимо этого судьбоносного перехода сделало правительство Кристена Михала? Рулит, как и раньше рулила, его Партия реформ, проводя в жизнь решения трех предыдущих правительств, возглавлявшихся с 26 января 2021 года Каей Каллас. Я ни в коем случае не хочу ставить знак равенства, но много ли изменилось в СССР, когда Брежнева сменил Черненко?
В ходе этой гонки на лафетах только Андропов проявил хоть какую-то фантазию и стал устраивать в торговых центрах облавы на прогульщиков в рабочее время. И только когда генсеком стал Горбачев, настало время реальных перемен.
Смены премьеров проходят незаметно
Пока у кормила Эстонии стоит такой рулевой, как Партия министр, можно менять премьер-министров как перчатки без того, чтобы изменились основные направления экономической, социальной и внешней политики. Причем пока стабильность не превратилась в застой, это даже терпимо, потому что дикие крики из задних рядов в Рийгикогу вызывают беспокойство: лучше уж не самая лучшая, но стабильная власть, чем дорвавшиеся до власти бузотеры.
Странами при помощи митингов и разгрома уже существующей системы не управляют.
Кстати, есть внутренняя информация, что крупный банкир, уже годы материально поддерживающий некоторые партии, нащупывает сейчас очертания новой возможной коалиции, в которую вошли бы «Отечество», Центристская партия и еще одна третья сила. EKRE привлекать не планируется, но все равно перспектива увидеть в министрах муниципала Кылварта и мечущегося между националистами и интернационалистами Мадисона - это не для слабонервных.
Некоторых воодушевил пример нового президента США, который крушит устоявшиеся порядки, но ведь то, что приемлемо для государства с колоссальным экономическим, технологическим и военным потенциалом, может оказаться губительным для небольшой страны.
Еще о пришедшихся на время Михала судьбоносных реформах, которых опасались: начало эры автоналога - полет нормальный (годовой налог за «народные» автомобили без лишнего шика составил 50 евро, что не смертельно), отказ от досрочной (перед выходными) выплаты пенсий прошел безболезненно - получишь на день-два позже, а следующая пенсия на те же день-два ближе); переход школьного образования на эстонский язык – пока без особых эксцессов, хотя радоваться тоже еще рано.
Если в вопросах транспорта, медицины и социального обеспечения Эстония справляется, число обитателей тюрем неуклонно сокращается, а министр обороны Ханно Певкур пользуется наибольшим доверием населения, то например министру климата Йоко Алендер порой не хватает компетенции. Что, впрочем, настораживает не больше, чем заявления министра образования Кристины Каллас по стратегиям в сфере энергетической промышленности, в которых она, видимо, сильно разбирается.
Мазохистская крайность
Дилетантизм до какой-то степени даже допустим - министры являются в первую очередь политическими руководителями, опирающимися на мощный фундамент из экспертов и специалистов, мощное «глубинное государство», но всему есть границы. Точнее должны быть.
То, что правительство Эстонии гнет линию полного отказа от сланцевой энергетики, добиваясь застройки территории страны ветряками и солнечными панелями на миллиарды евро, бетонируя нивы и заливы, в то время как во всем мире растапливаются все новые ядерные, угольные и прочие печи, представляется какой-то мазохистской крайностью.
По данным Международного энергетического агентства IFA, приведенным в докладе «Coal 2024», в прошлом году мировое потребление угля было самым большим за всю историю, побив установленный в 2023 году рекорд, главным образом за счет Индии и Китая. Когда мировые гиганты используют все больше ископаемого топлива, наша страна климат целой планеты не спасет, а себя может погубить, так как Эстония славится пасмурной погодой, а если добавится безветрие, то электроэнергию, которую мы одно время экспортировали, придется импортировать.
По сравнению с вызываемым такой моделью «зеленого поворота» ростом цен и, как следствие, разорением промышленного и сельскохозяйственного производства, десинхронизация кажется событием незначительным. «Новое» реформистское правительство худо-бедно работает, и поскольку мы сейчас на переправе, не стоит стрелять в эту лошадь.
Главное - не навредить, поэтому лучше не протестовать, как сейчас модно - против всех и вся, и решить вопрос о власти на регулярно проходящих в демократической стране выборах.
EKRE инициировала в связи с сомнениями в надежности и неманипулируемости электронных выборов в Эстонии проверку из ОБСЕ, но ведь никто не запрещает не верящим этой системе избирателям пойти в ближайший участок и проголосовать на бумаге. И если лень, то это ведь тоже выбор.