КИНОКРИТИКА Срочно покажите нашумевший мультфильм «Поток» своему котику

Кадр из мультфильма Flow. Фото: Filmikaader

Путешествие без конца

Архитектурный рисунок тоже не дает определенности географии, такое ощущение, что животные со всего мира, так и путешествуют по всему земному шару, по тем местам, что еще не ушли под воду.

И это путешествие без конца, нет никакой тихой надежной гавани, к которой герои стремятся.

Это не возвращение домой, не дорога к какой-то цели. Это просто и есть сама жизнь, бесконечный поток без островков безопасности. И финал, в приближении к которому уровень воды казалось бы спадает (что может оказаться трагичным итогом для кита, и уж точно губительным для их ковчега), приводит к мысли, что опасность не миновала, начинается новый потоп, опять стадо оленей спасается бегством, опять идет дождь, образуя лужицы, в которые смотрятся как в зеркало персонажи.

Этот кадр закольцовывает финал с самым началом фильма, где котик также всматривался в свое отражение, с той разницей, что теперь он не одинок.

Кот в фильме - центральный персонаж. Самый неприспособленный к самостоятельному выживанию. Зритель следит за его злоключениями, именно его все время приходится спасать всем остальным.