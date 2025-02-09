В Эстонии продолжается прокат полнометражного анимационного фильма «Поток» (Flow/Straume) латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса.
КИНОКРИТИКА ⟩ Срочно покажите нашумевший мультфильм «Поток» своему котику
Премьера фильма состоялась в мае 2024 года в рамках международного кинофестиваля в Каннах, где его ждали семиминутные овации и приз за «лучший анимационный фильм». Мультфильм создавался 4,5 года и получил финансирование в размере 400 000 евро от европейского фонда Eurimages.
Фильм создан совместными усилиями латвийской студией Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five.
С момента премьеры овации не прекращаются, «Поток» уже получил признание как минимум десятка международных фестивалей и кинопремий (включая «Золотой глобус»), а впереди еще ожидается «Оскар», на который мультфильм номинирован дважды (что огромная редкость для анимационного фильма).
Режиссеру Гинтсу Зилбалодису удалось создать совершенно новый уникальный мир, вселенную, которую вполне можно сравнить со вселенной гения анимации Миядзаки. Мир, в котором больше нет людей, только стихия. Люди были, был уютный дом, где жили большие любители кошек, о чем свидетельствуют многочисленные кошачьи статуи, похоже, что кота тут не просто любили, но буквально боготворили.
Очень условный мир - условность и времени и пространства. Кроме явно домашних кота и лабрадора, которые могут оказаться в любой части света, дикие животные представляют большое географическое разнообразие. Так капибара обитает в Южной Америке, птица-секретарь - в Африке, а вот лемур - с острова Мадагаскар, при этом (ну кроме капибары), и лемур и птица-секретарь - отбившиеся от стаи, а не случайные представители своего вида, невесть как попавшие в другую часть света.
Путешествие без конца
Архитектурный рисунок тоже не дает определенности географии, такое ощущение, что животные со всего мира, так и путешествуют по всему земному шару, по тем местам, что еще не ушли под воду.
И это путешествие без конца, нет никакой тихой надежной гавани, к которой герои стремятся.
Это не возвращение домой, не дорога к какой-то цели. Это просто и есть сама жизнь, бесконечный поток без островков безопасности. И финал, в приближении к которому уровень воды казалось бы спадает (что может оказаться трагичным итогом для кита, и уж точно губительным для их ковчега), приводит к мысли, что опасность не миновала, начинается новый потоп, опять стадо оленей спасается бегством, опять идет дождь, образуя лужицы, в которые смотрятся как в зеркало персонажи.
Этот кадр закольцовывает финал с самым началом фильма, где котик также всматривался в свое отражение, с той разницей, что теперь он не одинок.
Кот в фильме - центральный персонаж. Самый неприспособленный к самостоятельному выживанию. Зритель следит за его злоключениями, именно его все время приходится спасать всем остальным.
Флегматик-капибара вполне способна существовать сама по себе, она, в принципе, водоплавающая (единственная из всех), и она же первая жительница ковчега-теремка, куда без приглашения собираются остальные. Лабрадор умеет плавать, птица может улететь, лемур вообще больше обеспокоен собиранием и хранением предметов, оставшихся от человеческой цивилизации, чем собственным выживанием. А вот за котика всем тревожно. Маленький черный котик, как единица умиления и беспокойства. Безупречный выбор главного героя, если не кот, то кто?!
Антропоморфных черт нет
Потрепанной шхуной с рваным парусом вся эта компания как-то умудряется управлять, по крайней мере, поддерживать ее движение в потоке, и это, наверное, единственная деталь, придающая животным персонажам антропоморфные черты. Никакого другого «очеловечивания» у этих зверей и птицы не предполагается.
Это не привычные нам «мультяшные персонажи»в штанах и шляпах, которые ходят на задних лапах и разговаривают по-человечески. Нет, кот мяукает, собака лает, капибара тоже издает какое-то хрюкотание (всех животных озвучивала реальные животные, только голосом капибары выступил маленький верблюд). Ну и музыка, конечно.
Как в симфонии Прокофьева «Петя и Волк», за тему каждого персонажа отвечает конкретный музыкальный инструмент. Например, котик - это кларнет (впрочем, у Прокофьева кошка - тоже кларнет). Так и движения персонажей вполне соответствуют пластике и повадкам конкретных животных.
У некоторых критиков основная претензия к этому мультфильму - небрежность в прорисовке персонажей, типа, отсутствие градиента в окрасе. Мол, чего ждать, от 3d анимации, сделанной в «Блендере» (компьютерная графическая программа с открытым кодом). Но эти претензии разбиваются о то, как тщательно и великолепно прорисованы движущаяся вода, небеса и зелень лесов. Кому-то градиента не хватает?
Человеческой речи в «Потоке» нет вовсе (и это делает несколько забавным номинирование на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке). Помимо этой номинации, «Поток» также претендует на «Оскара» за «Лучший анимационный фильм».
Так что, кто не успел еще посмотреть, хватайте детей, друзей, бабушек-дедушек - и бегом в кинотеатр, влюбляться, наслаждаться, переживать. Чтобы 2 марта точно знать, за кого болеть при просмотре трансляции вручения «Оскаров».
А если будете смотреть «Поток» дома, то обязательно усадите перед экраном любимого котика, судя по отзывам, коты взгляд не отводят от этого зрелища, очень переживая за своего собрата.