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РЕПОРТАЖ Отключение от российской энергосистемы: вооруженные члены Кайтселийта охраняют важнейшую подстанцию Эстонии

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Члены Кайтселийта у подстанции в Пюсси: Лассе Рейман (слева), Агу Хабакук и Майт Йыэмяги.
Члены Кайтселийта у подстанции в Пюсси: Лассе Рейман (слева), Агу Хабакук и Майт Йыэмяги. Фото: Sander Ilvest

В пятницу днем Алутагузеская дружина Кайтселийта дежурила возле поворота на дорогу, ведущую к подстанции Пюсси недалеко от Люганузе. Рядом стоял темно-зеленый внедорожник с работающим двигателем.

Майт Йыэмяги, Агу Хабакук и Лассе Рейман следят за тем, чтобы никто без разрешения не проехал к подстанции Пюсси. Они также наблюдают за дорогой, проходящей мимо объекта.

Вскоре после прибытия журналистов по дороге в сторону подстанции подъезжает белый фургон. Хабакук отправляется проверить документы водителя. Фургон останавливается, документы проверяются, после чего машина разворачивается назад. Почему ее не пропустили? Хабакук объясняет, что водитель приехал из любопытства - хотел узнать, на месте ли охрана. 

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