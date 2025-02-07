РЕПОРТАЖ Отключение от российской энергосистемы: вооруженные члены Кайтселийта охраняют важнейшую подстанцию Эстонии

Майт Йыэмяги, Агу Хабакук и Лассе Рейман следят за тем, чтобы никто без разрешения не проехал к подстанции Пюсси. Они также наблюдают за дорогой, проходящей мимо объекта.

Вскоре после прибытия журналистов по дороге в сторону подстанции подъезжает белый фургон. Хабакук отправляется проверить документы водителя. Фургон останавливается, документы проверяются, после чего машина разворачивается назад. Почему ее не пропустили? Хабакук объясняет, что водитель приехал из любопытства - хотел узнать, на месте ли охрана.