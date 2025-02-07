РЕПОРТАЖ Отключение от российской энергосистемы: вооруженные члены Кайтселийта охраняют важнейшую подстанцию Эстонии

В пятницу днем Алутагузеская дружина Кайтселийта дежурила возле поворота на дорогу, ведущую к подстанции Пюсси недалеко от Люганузе. Рядом стоял темно-зеленый внедорожник с работающим двигателем.
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Майт Йыэмяги, Агу Хабакук и Лассе Рейман следят за тем, чтобы никто без разрешения не проехал к подстанции Пюсси. Они также наблюдают за дорогой, проходящей мимо объекта.