Полиция молчит, иммигранты боятся. Как живет шведский Эребру после расстрела в школе

Афрам тоже приехала в Эребру из Сирии, еще ребенком. Теперь у нее уже свои дети и она говорит, что ей страшно отправлять их в школу.

Нур Афрам, одна из учащихся вечерней школы. Фото: BBC

50-летний Заки Айдин преподает в Эребру сирийский язык (его иногда также называют сирским) - это один из диалектов арамейского, который используют христиане в Сирии для богослужений. Среди его учеников - выходцы из Ближнего Востока. «Мы иностранцы. Нам теперь надо быть начеку», - говорит он.

В классе, который находится в церкви, двери всегда были открыты. Теперь их закрыли. «Вчера я попросил, чтобы кто-нибудь постоял у дверей снаружи и не пускал незнакомцев», - говорит Айдин.

Один из учеников в его классе, 18-летний Габриэль, называет произошедшее кошмаром. «Мы так ничего и не знаем о мотивах, есть только слухи. Люди моего возраста боятся ходить в школу, Швеция, выходит, как Америка теперь. Я такое видел только по телевизору и вот оно случилось тут».

В отсутствие официальных заявлений о мотиве нападавшего все, что жители Эребру знают, да и то не наверняка - это то, что убийца был нелюдимым шведом и что он напал на школу, где большинство учеников — иммигранты.