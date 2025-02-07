Пт, 7.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

POSTIMEES В НАРВЕ Катри Райк: в Нарве разжигается паника из-за отключения от российской энергосистемы (1)

Copy
Мэр Нарвы Катри Райк перед зданием ратуши за 13 часов до отключения от российской энергосистемы.
Мэр Нарвы Катри Райк перед зданием ратуши за 13 часов до отключения от российской энергосистемы. Фото: Sander Ilvest

Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что в социальных сетях целенаправленно разжигается паника по поводу отключения от российской энергосистемы.

Райк считает, что русскоязычных жителей Ида-Вирумаа легко ввести в заблуждение. Например, количество мошенничеств в этом регионе значительно превышает показатели других частей страны. По ее словам, в прошлом году на выманивании банковских кодов у жителей региона было украдено около миллиона евро.

«Фабрика паники работает на полную мощность. В социальных сетях отключение от российской энергосистемы представляют в мрачных красках - якобы электричество обязательно исчезнет, а цены резко вырастут. Я никогда не видела столь многослойного распространения фейков, как сейчас», - отметила Райк.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх