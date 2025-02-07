Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что в социальных сетях целенаправленно разжигается паника по поводу отключения от российской энергосистемы.
Для подписчиков
POSTIMEES В НАРВЕ ⟩ Катри Райк: в Нарве разжигается паника из-за отключения от российской энергосистемы (1)
Райк считает, что русскоязычных жителей Ида-Вирумаа легко ввести в заблуждение. Например, количество мошенничеств в этом регионе значительно превышает показатели других частей страны. По ее словам, в прошлом году на выманивании банковских кодов у жителей региона было украдено около миллиона евро.