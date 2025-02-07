Райк считает, что русскоязычных жителей Ида-Вирумаа легко ввести в заблуждение. Например, количество мошенничеств в этом регионе значительно превышает показатели других частей страны. По ее словам, в прошлом году на выманивании банковских кодов у жителей региона было украдено около миллиона евро.