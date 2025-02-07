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ФОТОНОВОСТЬ Куда исчезли пятилитровые бутылки воды? Жители Тарту основательно подготовились к выходным

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В магазине Rimi на улице Ребазе не было ни одной пятилитровой бутылки воды.
В магазине Rimi на улице Ребазе не было ни одной пятилитровой бутылки воды. Фото: Aime Jõgi

Вечером в пятницу репортер Tartu Postimees, отправившийся за покупками в супермаркет Rimi на улице Ребазе, обнаружил, что в магазине нет ни одной пятилитровой бутылки воды.

При этом в магазине было достаточно воды в бутылках объемом 1,5 литра. Таким образом, о каком-либо дефиците питьевой воды речи не шло - скорее, можно отметить, что жители Тарту основательно подготовились к выходным.

Несмотря на то что кризиса не ожидается, правительство и Спасательный департамент рекомендовали на всякий случай запастись продуктами и питьевой водой, поскольку в субботу Эстония отключится от российской энергосистемы. 

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