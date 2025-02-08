Эстония, Латвия и Литва три десятилетия независимости оставались подключены к российской электросети. 8 февраля в этих трех странах начинается новая эра.
Что нужно знать об отключении стран Балтии от электросети РФ
Сегодня, 8 февраля, в трех странах Балтии начинается новая эра. В этот день на 10 месяцев раньше запланированного срока Литва, Латвия и Эстония окончательно отключатся от российской энергосистемы, пишет DW.
Этот шаг является чисто символическим, так как три балтийские страны не покупают российскую или белорусскую электроэнергию с мая 2022 года. Поэтому, полагают эксперты, перебоев с поставками энергии не должно быть, а пользователи и вовсе не почувствуют разницу.
Для укрепления своих энергетических систем страны Балтии постепенно подключались к Европейской энергетической системе, второй по величине синхронной сети в мире после Китая. Таким образом 9 февраля они станут последними странами ЕС, окончательно присоединившимися к системе, в которую также входят Турция, Украина и Молдова.
Конец советской истории
Более пяти десятилетий страны Балтии входили в состав бывшего Советского Союза. Исторический пережиток тех времен - общая электросеть под названием БРЭЛЛ - соединяет энергетические системы России, включая Калининградский эксклав, Белоруссии и трех стран Балтии. Название БРЭЛЛ - инициалы входяших в систему стран.
Страны Балтии объявили о независимости от СССР в 1991 году. Для Таллинна, Риги и Вильнюса открытость Европе и ЕС были стратегической целью, но отсоединение от синхронной сети советских времен требовало времени.
Все три страны вступили в ЕС и НАТО в 2004 году. Они также используют евро в качестве официальной валюты. С общим населением чуть более 6,1 млн человек страны Балтии невелики по сравнению с другими европейскими гигантами, такими как Германия с населением более 84,5 млн или соседняя Польша с населением более 38 млн человек.
По словам министра энергетики Латвии Каспарса Мелниса, страны Балтии представляют собой «небольшой рынок электроэнергии». Проект отключения для них обусловлен «обороной, энергетической безопасностью, независимостью и экономикой». События в Украине показали, что «решение об отключении от БРЭЛЛ - правильное», сказал он DW. Мелнис не ожидает, что выход из связанной с РФ системы повлияет на цены на электроэнергию в стране. По его словам, новые возобновляемые источники энергии, которые появятся в ближайшее время, могут привести к снижению цен к концу года.
Страны Балтии и энергетическая безопасность ЕС
Делая ставку на электрическую сеть ЕС, три государства демонстрируют свои европейские связи, еще больше отдаляясь от России и своего советского прошлого. С момента обретения независимости они с опаской относятся к Москве и ее влиянию на регион.
Российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года продемонстрировало им важность альтернативы российским источникам энергии. Россия прицельно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины и в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Евросоюз.
«В мирные времена часто возникал вопрос о том, имеет ли смысл отключение от российской электросети, - сказала DW директор проекта «Геостратегия Севера» Германского фонда Маршалла Кристин Берзина. - Гражданам не нравится платить за энергетическую инфраструктуру, а политикам подчас трудно объяснить, зачем нужны изменения, если вроде бы все и так работает».
Российская агрессия против Украины вынудила страны Балтии искать альтернативы для обеспечения своих энергетических потребностей и принять меры для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии. «Быть подключенным (к российской электросети - прим.ред.) - значит быть привязанным к противнику, который отказывает странам Балтии в праве на существование», - говорит Берзина, добавив, что «подключение к БРЭЛЛ означает уязвимость».
Для стран Балтии энергетическая независимость означает диверсификацию поставщиков энергии, энергетического баланса, а также возможность использовать больше возобновляемых источников энергии - солнца и ветра.
Это также позволит им принять участие в общеевропейском рынке электроэнергии. К 2030 году ЕС поставил задачу, чтобы все его члены могли импортировать или экспортировать в другие страны ЕС не менее 15 процентов производимой на их территории электроэнергии.
Брюссель поддержал усилия стран Балтии, выделив 1,23 млрд евро на подключение их к электросети Евросоюза с помощью кабелей, проложенных по дну Балтийского моря. Это дает Литве, Латвии и Эстонии больше возможностей для надежного энергоснабжения. Более широкий спектр энергоносителей обеспечит стабильный приток электроэнергии.
Подводные и воздушные линии электропередач обеспечивают связь с ЕС
Основная связь стран Балтии с электросетью континентальной Европы осуществляется через воздушную линию электропередачи LitPol Link, соединяющую Польшу и Литву, которые имеют общую границу.
Кроме того, три страны подключены к скандинавскому рынку электроэнергии, который является самостоятельным. Литва соединена подводным кабелем со Швецией под названием NordBalt, в то время как две подводные линии - Estlink 1 и Estlink 2 - соединяют Эстонию с Финляндией. К 2035 году планируется ввод в эксплуатацию третьей линии.
Однако в конце декабря прошлого года кабель Estlink 2 был поврежден, что привело к резкому снижению пропускной способности сети между Эстонией и Финляндией. Через день после инцидента Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что судно Eagle S, с которым произошел инцидент, является частью теневого флота России.
По данным Еврокомиссии, атака на критически важную инфраструктуру не помешает запланированному отключению от российской сети, поскольку страны Балтии за прошедшие годы создали дополнительные мощности. «Нет никакого риска для безопасности электроснабжения в регионе», - говорится в заявлении Брюсселя. Предполагаемые диверсии в отношении подводных кабелей привели к более интенсивному мониторингу происходящего на море со стороны НАТО.
По словам Кристин Берзины, за последние два десятилетия три балтийские страны «много сделали» для обеспечения безопасности энергоснабжения и создания конкурентной среды в этой сфере. Это имеет большое геополитическое значение и означает их «дерусификацию», сказала Берзина.