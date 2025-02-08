Что нужно знать об отключении стран Балтии от электросети РФ

По словам министра энергетики Латвии Каспарса Мелниса, страны Балтии представляют собой «небольшой рынок электроэнергии». Проект отключения для них обусловлен «обороной, энергетической безопасностью, независимостью и экономикой». События в Украине показали, что «решение об отключении от БРЭЛЛ - правильное», сказал он DW. Мелнис не ожидает, что выход из связанной с РФ системы повлияет на цены на электроэнергию в стране. По его словам, новые возобновляемые источники энергии, которые появятся в ближайшее время, могут привести к снижению цен к концу года.

Страны Балтии и энергетическая безопасность ЕС

Делая ставку на электрическую сеть ЕС, три государства демонстрируют свои европейские связи, еще больше отдаляясь от России и своего советского прошлого. С момента обретения независимости они с опаской относятся к Москве и ее влиянию на регион.

Российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года продемонстрировало им важность альтернативы российским источникам энергии. Россия прицельно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины и в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Евросоюз.

«В мирные времена часто возникал вопрос о том, имеет ли смысл отключение от российской электросети, - сказала DW директор проекта «Геостратегия Севера» Германского фонда Маршалла Кристин Берзина. - Гражданам не нравится платить за энергетическую инфраструктуру, а политикам подчас трудно объяснить, зачем нужны изменения, если вроде бы все и так работает».