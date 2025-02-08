Раскупают всё: в Ида-Вирумаа открылся первый магазин продуктов с истекающим сроком годности

По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, всеобщее повышение цен, с одной стороны, во много раз увеличило покупательский спрос, а с другой, повысило интерес со стороны поставщиков товара.

«С реализацией у нас нет никаких проблем – всё раскупается, ни один поступивший к нам товар не был выброшен. В прошлом году был установлен рекорд продажи товаров "лучше до" – мы спасли от утилизации примерно 1,2 миллиона единиц товара, что почти в два раза больше, чем годом ранее», - сказал он.

«Потребительский спрос очень высок – в прошлом году помимо интернет-магазина мы открыли физические представительства в Таллинне и Тарту. Осенью мы провели опрос, чтобы выяснить, где еще люди больше всего хотели бы нас видеть, и первым в списке оказался регион Ида-Вирумаа. В этом году у нас есть планы открыть еще новые магазины товаров "лучше до" – сейчас мы ищем наиболее подходящие для этого места по всей Эстонии», – сказал Ламп.

По его словам, до сих пор основные сложности в спасении продовольствия были связаны с поставщиками, которые часто предпочитают выбрасывать хорошие товары, а не продавать их из-за недостатка информации или лени.

«​Кажется, сейчас экономический спад действительно начал усиливаться, и поставщики все-таки понимают, что продукты питания с истекшим или приближающимся сроком "лучше до" вполне пригодны для использования, и вместо того, чтобы уничтожать, их можно перепродать, и это позволит устанавливать обычные цены на более низком уровне», - сказал Ламп и добавил, что сейчас в Sumena особенно приветствуются поставщики из Ида-Вирумаа, у которых есть залежавшийся на полках товар. Хотелось бы, чтобы этот товар дошел до потребителей в кратчайшие сроки и, следовательно, с меньшим воздействием на окружающую среду.

Кохтла-ярвеское представительство магазина, расположенное в торговом центре Vironia, предлагает широкий ассортимент различных товаров – от сладостей, сухих и замороженных продуктов до напитков.