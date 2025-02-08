В январе в Кассу по безработице обратились около 1500 человек, потерявших работу из-за сокращений, среди них - немало бывших сотрудников самой Кассы по безработице, пишут «Деловые ведомости».
Бывшие работники Кассы по безработице встали в ней на учет
После крупных сокращений в конце прошлого года люди уже начали искать новую работу, среди них 26 бывших работников Кассы. В январе прошлого года после сокращений в учреждение обратились примерно столько же человек, из которых 1200 к настоящему времени нашли новое место работы, сообщили в Кассе.
На 1 января в Кассе было зарегистрировано около 49 150 соискателей работы, а к концу месяца их число увеличилось до 51 100. Таким образом, количество зарегистрированных безработных выросло примерно на 2000 человек, а уровень безработицы поднялся с 7,1% до 7,4%.
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