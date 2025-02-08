Бывшие работники Кассы по безработице встали в ней на учет

После крупных сокращений в конце прошлого года люди уже начали искать новую работу, среди них 26 бывших работников Кассы. В январе прошлого года после сокращений в учреждение обратились примерно столько же человек, из которых 1200 к настоящему времени нашли новое место работы, сообщили в Кассе.