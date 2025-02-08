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Политика О чем и почему молчит Сийм Каллас?

Перевод: Вера Копти
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Сийм Каллас.
Сийм Каллас. Фото: Tairo Lutter

Сийм Каллас входит в число тех бывших политиков Эстонии, которые стали авторами книг. Среди таких имен, несомненно, Леннарт Мери и Март Лаар, а также Тоомас Хендрик Ильвес и, несмотря на все свои причуды, Эдгар Сависаар.

Именно в период восстановления независимости и последующие годы писатели-политики были заметнее, чем сейчас. Конечно, политики по всему миру часто выпускают популярные мемуары, написанные с помощью литературных консультантов, однако я имею в виду скорее личные способности к литературному творчеству, которыми обладает и Каллас.

Его книга о либерализме, возможно, даже важнее опубликованной годом ранее автобиографии с претенциозным названием «Я», хотя среди читателей успех оказался обратным.

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