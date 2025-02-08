Политика О чем и почему молчит Сийм Каллас?

Именно в период восстановления независимости и последующие годы писатели-политики были заметнее, чем сейчас. Конечно, политики по всему миру часто выпускают популярные мемуары, написанные с помощью литературных консультантов, однако я имею в виду скорее личные способности к литературному творчеству, которыми обладает и Каллас.