Пятничное решение Госсуда Эстонии, признавшего Центристскую партию коррупционной организацией, произвело эффект глубинной бомбы. И на поверхность стали всплывать мерзости, которые центристы производили долгие годы, но прятали от посторонних глаз на дно партийного болота: бесцеремонное кумовство, откровенный подкуп, грязные склоки, неутолимая жажда власти, порочащие связи и безудержное интриганство, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Благодаря суду вскрылись мерзости и нарушения, которые Центристская партия скрывала
Следом бульдоги выскочили из-под ковра и сцепились друг с другом: Кылварт огрызается на Ратаса, Ратас рычит на Кылварта. И ярость их понятна: на кону оказалась не только личная репутация бывших и нынешних лидеров Центристской партии, но и их личное благополучие.
Что Центристской партии определенно удалось, так это роль талантливого портного, сумевшего скроить такой партийный мундир, в котором личный, столичный и государственные карманы оказались сшиты в общий просторный мешок, пополняемый бюджетными деньгами и подношениями бизнесменов. А теперь мешок прохудился. А из него нужно взять миллион для уплаты штрафа. Но партийная казна пуста.
Тут у любого партийного руководителя нервы не выдержат. Вот Михаил Кылварт и сорвался, изменила ему спортивная выдержка, и в приливе гнева он стал обвинять экс-председателя центристов, а ныне евродепутата от «Отечества» Юри Ратаса в том, что тот переписал имущество на жену. То есть все запреты сняты, моральные нормы растоптаны и в ход пошло грязное белье и угрозы судами.
Имидж Кылварта - своего парня, благодушного и благородного защитника прав народа - оказался мгновенно разрушен. Фирменная снисходительность с толикой высокомерия к политическим противникам отшелушилась от экс-мэра Таллинна и обнажилась натура человека не просто жесткого, но жестокого и агрессивного, готово пересечь все красные линии в борьбе за свои интересы. Видимо, и впрямь есть что терять тхэквондисту Мише. Да и перспектива оказаться на скамье подсудимого для Кылварта обозначилась предельно четко. Сказки про белого бычка, который выкупался в смоле коррупции и сохранил свою чистоту, как-то в наше циничное время на «Оскара» не тянут.
Кстати, вспомнился диалог из одного фильма. Герой, уличивший свою возлюбленную в измене, горестно восклицает: «Ты с ним спала!». На что героиня с искренним возмущением отвечает: «Кто - я?! Это он со мной спал, а я с ним - нет!!!» Примерно тот же сюжет воспроизводит Кылварт, когда признает, хотя и вынужденно, что коррупция была и Корб торговал влиянием мэра, но сам мэр об этом не ведал ни ухом, ни брюхом.
Конечно, раскаты этого скандала еще способны вызвать не один политический обвал. Репутация Центристской партии, безусловно, пострадала. Но и партия «Отечество» оказалась под ударом. Хотели этого архитекторы судебного решения или нет, судить не берусь.
Возможно, именно «Отечество», слишком долго возглавляющее партийные рейтинги, и было главной мишенью, а центристов запалили просто для дымовой завесы. Хотя, гуляют версии, что была разыграна шахматно-политическая партия по устранению с доски фигуры Юри Ратаса, раздражающего многих аборигенов «Отечества». В нашем маленьком демократическом государстве все может быть.
К тому же нельзя отрицать, что накануне местных выборов в Эстонии гибридные угрозы России могут возрасти, поскольку именно с вмешательства российских спецслужб в местные выборы в Украине в 2020 году началась подготовка Путина к войне в Украине. Поэтому политический хаос в Эстонии может стать целью Москвы. В этих условиях всем политикам хорошо бы сохранить хладнокровие и рассудительность. И тем не менее…
Сказав «А», эстонское государство должно сказать «Б». Закрывать глаза на то, что коллективный коррупционер в лице Центристской партии останется автором политических процессов в Эстонии - это капитулянство перед буквой закона и выхолащивание его духа.
Я бы на месте властей Эстонии крепко подумал над тем, чтобы приостановить деятельность Центристской партии для выяснения всех коррупционных схем и махинаций, служивших механизмами финансирования партии. И причастные к этим схемам лица также должны быть названы, невзирая на чины, звания и статус.
Эффективность и жизнеспособность любой системы определяется не числом чрезвычайных происшествий, а скоростью реагирования и мерами по устранению их последствий. Эстонское государство должно среагировать.