Андрей Кузичкин Благодаря суду вскрылись мерзости и нарушения, которые Центристская партия скрывала

Кстати, вспомнился диалог из одного фильма. Герой, уличивший свою возлюбленную в измене, горестно восклицает: «Ты с ним спала!». На что героиня с искренним возмущением отвечает: «Кто - я?! Это он со мной спал, а я с ним - нет!!!» Примерно тот же сюжет воспроизводит Кылварт, когда признает, хотя и вынужденно, что коррупция была и Корб торговал влиянием мэра, но сам мэр об этом не ведал ни ухом, ни брюхом.

Конечно, раскаты этого скандала еще способны вызвать не один политический обвал. Репутация Центристской партии, безусловно, пострадала. Но и партия «Отечество» оказалась под ударом. Хотели этого архитекторы судебного решения или нет, судить не берусь.

Возможно, именно «Отечество», слишком долго возглавляющее партийные рейтинги, и было главной мишенью, а центристов запалили просто для дымовой завесы. Хотя, гуляют версии, что была разыграна шахматно-политическая партия по устранению с доски фигуры Юри Ратаса, раздражающего многих аборигенов «Отечества». В нашем маленьком демократическом государстве все может быть.

К тому же нельзя отрицать, что накануне местных выборов в Эстонии гибридные угрозы России могут возрасти, поскольку именно с вмешательства российских спецслужб в местные выборы в Украине в 2020 году началась подготовка Путина к войне в Украине. Поэтому политический хаос в Эстонии может стать целью Москвы. В этих условиях всем политикам хорошо бы сохранить хладнокровие и рассудительность. И тем не менее…

Сказав «А», эстонское государство должно сказать «Б». Закрывать глаза на то, что коллективный коррупционер в лице Центристской партии останется автором политических процессов в Эстонии - это капитулянство перед буквой закона и выхолащивание его духа.

Я бы на месте властей Эстонии крепко подумал над тем, чтобы приостановить деятельность Центристской партии для выяснения всех коррупционных схем и махинаций, служивших механизмами финансирования партии. И причастные к этим схемам лица также должны быть названы, невзирая на чины, звания и статус.

Эффективность и жизнеспособность любой системы определяется не числом чрезвычайных происшествий, а скоростью реагирования и мерами по устранению их последствий. Эстонское государство должно среагировать.