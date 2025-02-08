Трамп потребовал закрыть USAID за «коррупцию»

Судья согласился с представителями истцов, что сотрудникам USAID будет нанесен «непоправимый вред», если планы администрации Дональда Трампа не будут приостановлены.

Как отмечает Reuters, судя по всему, судья Николс не склонен удовлетворять другие просьбы профсоюзов, среди которых - открыть доступ к зданиям USAID и восстановить финансирование грантов и контрактов агентства.

Трамп Фото: Getty Images

USAID - это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тысяч человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID «содействует построению демократии и развитию общества», поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

В 2023 году USAID потратило около 38,1 миллиарда долларов на свои проекты, что составляет около 0,6% всех государственных расходов США (6,1 триллион долларов).

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».