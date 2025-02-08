Столкнувшиеся со множеством испытаний жители Эстонии, похоже, не слишком взбудоражены отключением трех стран Балтии от российской электросети. Но, по крайней мере, те, кто уже имел дело с природными стихиями, подготовились.
Фото ⟩ Переходный период: заглянем в дома жителей Эстонии – все готовы?
Один из владельцев RR Lektus, представленного в основном в сельских районах Эстонии более чем 60 магазинами Meie Toidukaupad, Тоомас Пыльд сказал, что с грустью наблюдает за тем, как много людей сходят с ума из-за отключения Эстонии от электросистемы ее восточного соседа.
По словам предпринимателя, это чем-то напоминает панику, охватившую страну на рубеже тысячелетий четверть века назад. «Помните, как в 2000 году должен был рухнуть весь интернет?» - спрашивает Пыльд, ранее входивший в совет оператора эстонской электросистемы Elering, а затем добавляет: «Доверяйте профессионалам своей страны - инженерам и экспертам в области энергетики. Ничего не произойдет с этим переходом, если только не начнут летать ракеты или бомбы, но тогда это война, а на войне нет правил».