Фото Переходный период: заглянем в дома жителей Эстонии – все готовы?

Один из владельцев RR Lektus, представленного в основном в сельских районах Эстонии более чем 60 магазинами Meie Toidukaupad, Тоомас Пыльд сказал, что с грустью наблюдает за тем, как много людей сходят с ума из-за отключения Эстонии от электросистемы ее восточного соседа.

По словам предпринимателя, это чем-то напоминает панику, охватившую страну на рубеже тысячелетий четверть века назад. «Помните, как в 2000 году должен был рухнуть весь интернет?» - спрашивает Пыльд, ранее входивший в совет оператора эстонской электросистемы Elering, а затем добавляет: «Доверяйте профессионалам своей страны - инженерам и экспертам в области энергетики. Ничего не произойдет с этим переходом, если только не начнут летать ракеты или бомбы, но тогда это война, а на войне нет правил».

Предприниматель приводит пример Вьетнама, где в каждом отеле есть генератор, и предлагает отправить всех, кто сомневается в работе эстонской электросистемы и сеет панику, в социалистический Вьетнам, чтобы посмотреть, что там происходит. «Электричество постоянно отключается! Со свечой в десятки раз хуже», - говорит Пыльд.