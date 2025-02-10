По оценке Госконтроля, текущая модель финансирования домов социального попечения требует срочных изменений. Сохранение существующей системы делает невыполнимым обещание предоставления места в таких домах за стоимость, соответствующую средней пенсии. Rus.Postimees решил узнать, готовы ли жители Таллинна откладывать деньги на будущее содержание в домах социального попечения или они рассчитывают на помощь близких.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Ни ногой» и «Там могут позаботиться»: готовы ли жители Эстонии встретить старость в доме попечения? (1)
Главным мотивом реформы системы социального попечения было стремление сделать место в доме социального попечения доступным для получателя средней пенсии. Цель должна была достигаться таким образом, чтобы собственный вклад людей в стоимость проживания в доме социального попечения снизился и остался в дальнейшем на уровне 50 процентов от общей стоимости расходов по оплате услуг.
Сопутствующий реформе рост цен на места в домах социального попечения был стремительным и плохо спрогнозированным, что делает достижение цели - обеспечить доступность места в доме социального попечения для средней пенсии - нереальным для государства и для органов местного самоуправления. Министерство социальных дел сильно недооценило рост цен, что вызывает беспокойство с точки зрения управления государственными расходами, считает Госконтроль.
Мест в домах социального попечения стало больше, и это улучшило доступность услуги, но нехватка мест по-прежнему остается проблемой. С начала 2023 года по май 2024 года максимальное количество койко-мест в домах социального попечения увеличилось на 580 мест, что составляет рост на пять процентов. В то же время численность людей в домах социального попечения росла немного быстрее - на девять процентов, что говорит о высоком спросе и увеличении заполняемости домов.
Владимир
«Я планирую справляться самостоятельно, чтобы ни от кого не зависеть», - сказал Владимир. Пока он не начал копить на старость в силу своего молодого возраста, но уверен, что с хорошей зарплаты откладывать деньги уже необходимо.
На вопрос о том, рассматривает ли он вариант проживания в доме социального попечения, Владимир ответил, что многое зависит от самого учреждения. «Я из Украины, и у нас дома престарелых - это не то место, где хотелось бы завершить свою жизнь. Но я знаю, что в Эстонии есть хорошие дома престарелых. Не знаю точно, где и какие, но слышал, что там хорошо заботятся о людях», - сказал он.
Лариса
«Я рассчитываю на себя, но у меня есть те, кто сможет помочь», - поделилась Лариса, которая воспитала сына. Она признается, что старается откладывать деньги на старость, однако делать это в нужном объеме пока не получается. «У меня еще много других расходов», - сказала она.
Михаил и Елена
«Мы пенсионеры. Уже подготовились к старости и получаем пенсию», - рассказал Михаил. Он отметил, что вместе с женой Еленой они рассчитывают на собственные силы и продолжают дополнительно работать.
«Мы надеемся, что дом престарелых нам не понадобится. Мы как-нибудь справимся», - добавил Михаил. Елена подчеркнула, что у них есть свой дом, а также дети, которые смогут помочь при необходимости.
Лариса
«Я и пенсию получаю, и работаю», - рассказала еще одна Лариса. Она отметила, что у нее есть третья пенсионная ступень, благодаря которой удалось накопить приличную сумму.
«Пока эти деньги лежат, я их не трогаю. Если перестану работать, тогда начну использовать», - объяснила она.
Лариса не рассматривает вариант проживания в доме социального попечения, так как уверена в поддержке своей семьи. «У меня есть муж и дети, которые смогут помочь при необходимости», - добавила она.
Ирина
«У меня две дочери, они мне помогают», - поделилась Ирина. Ей предлагали помощь социального работника, но она отказалась.
«Я не хочу, чтобы кто-то ходил по моей квартире. Окна они все равно не моют. Я сама все делаю», - отметила она.
Возможность воспользоваться услугами дома социального попечения Ирина категорически отвергает. «Это смерть. Я туда ни ногой. Пока у меня есть дети, об этом речи не идет», - заявила она.