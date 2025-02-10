На вопрос о том, рассматривает ли он вариант проживания в доме социального попечения, Владимир ответил, что многое зависит от самого учреждения. «Я из Украины, и у нас дома престарелых - это не то место, где хотелось бы завершить свою жизнь. Но я знаю, что в Эстонии есть хорошие дома престарелых. Не знаю точно, где и какие, но слышал, что там хорошо заботятся о людях», - сказал он.

Лариса

Лариса. Фото: Postimees

«Я рассчитываю на себя, но у меня есть те, кто сможет помочь», - поделилась Лариса, которая воспитала сына. Она признается, что старается откладывать деньги на старость, однако делать это в нужном объеме пока не получается. «У меня еще много других расходов», - сказала она.

Михаил и Елена

Михаил и Елена. Фото: Postimees

«Мы пенсионеры. Уже подготовились к старости и получаем пенсию», - рассказал Михаил. Он отметил, что вместе с женой Еленой они рассчитывают на собственные силы и продолжают дополнительно работать.

«Мы надеемся, что дом престарелых нам не понадобится. Мы как-нибудь справимся», - добавил Михаил. Елена подчеркнула, что у них есть свой дом, а также дети, которые смогут помочь при необходимости.

Лариса

Лариса. Фото: Postimees

«Я и пенсию получаю, и работаю», - рассказала еще одна Лариса. Она отметила, что у нее есть третья пенсионная ступень, благодаря которой удалось накопить приличную сумму.

«Пока эти деньги лежат, я их не трогаю. Если перестану работать, тогда начну использовать», - объяснила она.

Лариса не рассматривает вариант проживания в доме социального попечения, так как уверена в поддержке своей семьи. «У меня есть муж и дети, которые смогут помочь при необходимости», - добавила она.

Ирина

Ирина. Фото: Postimees

«У меня две дочери, они мне помогают», - поделилась Ирина. Ей предлагали помощь социального работника, но она отказалась.

«Я не хочу, чтобы кто-то ходил по моей квартире. Окна они все равно не моют. Я сама все делаю», - отметила она.

Возможность воспользоваться услугами дома социального попечения Ирина категорически отвергает. «Это смерть. Я туда ни ногой. Пока у меня есть дети, об этом речи не идет», - заявила она.