В пятницу, 7 февраля, в одной из квартир в Плявниеки в Риге были найдены без признаков жизни два мальчика, сообщает Латвийское радио со ссылкой на Госполицию.
В квартире в Риге обнаружены тела двух детей
По предварительным данным, были нарушены правила хранения оружия, что привело к тяжким последствиям.
Владелец оружия задержан. Полиция подтвердила, что оно было официально зарегистрировано.
В связи с происшествием ведется расследование, поэтому полиция не предоставляет подробных комментариев.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов на происшествие в Риге, где погибли двое детей, поступил около 17:00.
По данным Латвийского радио, погибшим детям было по 12 лет.