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В квартире в Риге обнаружены тела двух детей

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Полиция Латвии. Фото иллюстративное.
Полиция Латвии. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

​В пятницу, 7 февраля, в одной из квартир в Плявниеки в Риге были найдены без признаков жизни два мальчика, сообщает Латвийское радио со ссылкой на Госполицию.

По предварительным данным, были нарушены правила хранения оружия, что привело к тяжким последствиям.

Владелец оружия задержан. Полиция подтвердила, что оно было официально зарегистрировано.

В связи с происшествием ведется расследование, поэтому полиция не предоставляет подробных комментариев.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов на происшествие в Риге, где погибли двое детей, поступил около 17:00.

По данным Латвийского радио, погибшим детям было по 12 лет.

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