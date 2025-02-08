Город судится с бизнесом и проигрывает почти 150 000 евро

Долгий судебный процесс начался в 2020 году, когда каток на Детском стадионе был завершен. Три компании – Sonmak Group OÜ, SampoEhituse OÜ и Tuulesoojus OÜ, которые проектировали и строили каток, были недовольны тем, что город Пярну удержал с них более 63 000 евро в качестве неустойки и потребовали выплатить эту им сумму, а также штраф за просрочку платежа.