Город судится с бизнесом и проигрывает почти 150 000 евро

Город Пярну намеревался оштрафовать три компании, построившие каток на Детском стадионе, на сумму в 63 000 евро, но по решению суда теперь обязан выплатить им более чем в полтора раза большую компенсацию. В результате каток обошелся налогоплательщикам на десятки тысяч евро дороже.
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Долгий судебный процесс начался в 2020 году, когда каток на Детском стадионе был завершен. Три компании – Sonmak Group OÜ, SampoEhituse OÜ и Tuulesoojus OÜ, которые проектировали и строили каток, были недовольны тем, что город Пярну удержал с них более 63 000 евро в качестве неустойки и потребовали выплатить эту им сумму, а также штраф за просрочку платежа.