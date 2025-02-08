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Город судится с бизнесом и проигрывает почти 150 000 евро

Перевод: Вера Копти
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Каток на Детском стадионе в Пярну радует любителей коньков уже пятый сезон, но судебный спор о выставленных счетах за его строительство завершился только в начале февраля этого года.
Каток на Детском стадионе в Пярну радует любителей коньков уже пятый сезон, но судебный спор о выставленных счетах за его строительство завершился только в начале февраля этого года. Фото: Майлийс Оллино

Город Пярну намеревался оштрафовать три компании, построившие каток на Детском стадионе, на сумму в 63 000 евро, но по решению суда теперь обязан выплатить им более чем в полтора раза большую компенсацию. В результате каток обошелся налогоплательщикам на десятки тысяч евро дороже.

Долгий судебный процесс начался в 2020 году, когда каток на Детском стадионе был завершен. Три компании – Sonmak Group OÜ, SampoEhituse OÜ и Tuulesoojus OÜ, которые проектировали и строили каток, были недовольны тем, что город Пярну удержал с них более 63 000 евро в качестве неустойки и потребовали выплатить эту им сумму, а также штраф за просрочку платежа.

Городская администрация удержала сумму из последнего выставленного счета, ссылаясь на то, что подрядчик превысил промежуточный срок выполнения работ как минимум на 20 дней.

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