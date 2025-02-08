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Экс-глава Elering: самое важное при отключении электросети – политическая поддержка

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Таави Вескимяги.
Таави Вескимяги. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший глава Elering, ныне председатель совета Союза оборонной промышленности Таави Вескимяги заявил, что отключение электросетей Эстонии, Латвии и Литвы от России является, прежде всего, вопросом политики и безопасности.

«Отключение электросети прошло легче, чем я предполагал в 2010-2011 годах, когда началась серьезная работа над проектом. Сейчас стало гораздо яснее, что правильно, а что нет, по сравнению с 2019 годом, когда официально подписывалось соглашение о присоединении к Центральной Европе», - сказал Вескимяги Postimees.

«На протяжении всех этих 14 лет работы над проектом синхронизации я никогда не рассматривал его как чисто технический, а прежде всего как стратегический проект по обеспечению безопасности для снижения геополитических рисков работы энергосистем Эстонии и других балтийских стран», - прокомментировал Вескимяги.

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