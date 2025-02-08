Экс-глава Elering: самое важное при отключении электросети – политическая поддержка

«Отключение электросети прошло легче, чем я предполагал в 2010-2011 годах, когда началась серьезная работа над проектом. Сейчас стало гораздо яснее, что правильно, а что нет, по сравнению с 2019 годом, когда официально подписывалось соглашение о присоединении к Центральной Европе», - сказал Вескимяги Postimees.