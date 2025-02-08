Сб, 8.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Lidl открывает в Эстонии еще один магазин

Copy
Новый магазин Lidl в Тарту.
Новый магазин Lidl в Тарту. Фото: Lidl

Торговая сеть Lidl сообщила, что 20 февраля​ откроет свой третий магазин в Тарту.

Магазин построен экологически безопасным способом в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Новый магазин располагает просторным выставочным залом площадью 1418 квадратных метров и широкими проходами для комфортного совершения покупок.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. У здания есть парковка на 104 просторных парковочных места, из которых три предназначены для людей с особыми потребностями и два - для семей. Для безопасной парковки велосипедистов предусмотрены также велосипедные стоянки. Есть две точки зарядки для электромобилей.

Открытие нового магазина в Тарту является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, которая началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Магазин в Tartu City Center - это уже третий магазин Lidl в Тарту, после открытия которого в Эстонии будет шестнадцать магазинов Lidl.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх