«Мы теряем множество человеческих жизней»: в Эстонии большинство случаев рака выявляют не на скринингах

Ежегодно десятки тысяч человек приглашают на скрининговые обследования. В тоже время тысячи людей, у которых уже возникли серьезные проблемы со здоровьем, вынуждены непозволительно долго ждать как диагностики, так и лечения. Что или кто может им помочь?