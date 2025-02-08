«Мы теряем множество человеческих жизней»: в Эстонии большинство случаев рака выявляют не на скринингах

Ежегодно десятки тысяч человек приглашают на скрининговые обследования. В тоже время тысячи людей, у которых уже возникли серьезные проблемы со здоровьем, вынуждены непозволительно долго ждать как диагностики, так и лечения. Что или кто может им помочь?
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Как только Тийне Митт исполнилось 50 лет, она, как опытный медработник, строго следовала рекомендациям врачей: раз в два года принимала приглашение на скрининг и проходила маммографию. «Я человек дисциплинированный», - отмечает она.