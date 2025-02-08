«Наконец-то я почувствовала себя хозяйкой положения». Что такое СДВГ и почему этот диагноз все чаще ставят взрослым женщинам?

По словам Кьяры Сервили, представительницы отдела здоровья мозга Всемирной организации здравоохранения, появляется все больше доказательств того, что частота постановки диагнозов отличается «из-за того, как симптомы проявляются и распознаются у девочек».

Ученые считают, что диагноз СДВГ гораздо чаще ставится мальчикам, чем девочкам, потому что у них симптомы более явно выражены. Фото: Getty Images

Многие эксперты отмечают, что для родителей и учителей признаки СДВГ у девочек зачастую гораздо менее очевидны, чем у мальчиков.

«Стереотипная девочка с СДВГ — это мечтательная девочка, которая не создает особых проблем в классе, и часто заболевание не выявляют. В то время как мальчики с СДВГ носятся по школе, нарушают порядок, создают больше проблем, поэтому у них заболевание раньше выявляют и направляют на обследование», — объясняет доктор Мюллер-Седжвик.

«Мы считаем, что девочки и женщины лучше справляются с так называемой „маскировкой" - заученным поведением, которое позволяет им выглядеть так, будто у них нет никаких проблем», - подчеркивает он.

По словам Кьяры Сервили, еще один важный фактор, способствующий тому, что диагноз СДВГ ставится девочкам поздно или не ставится вообще - это социальные гендерные нормы и ожидания.

Необходимы дополнительные исследования того, как генетика, гормональные факторы и половое созревание влияют на различия в симптомах СДВГ, считает она.

Почему все больше женщин узнают о диагнозе уже взрослыми?

Многочисленные исследования показывают, что во взрослом возрасте гендерный разрыв в диагностике СДВГ сокращается.