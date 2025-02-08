«Я хорошо училась в школе, но всегда чувствовала себя не такой, как мои сверстники. Мне было трудно сосредоточиться на уроках и понять вопросы на экзаменах», - рассказывает Айсе, 38-летняя преподавательница из Турции. Трудности во взрослой жизни подсказали ей, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
«Наконец-то я почувствовала себя хозяйкой положения». Что такое СДВГ и почему этот диагноз все чаще ставят взрослым женщинам?
Айсе - одна из многих женщин по всему миру, у которых диагностируют это заболевание во взрослом возрасте. И их число растет.
Айсе работала над диссертацией по географии города в Великобритании. Из-за напряженного графика занятий она чувствовала себя «невероятно усталой, неспособной сосредоточиться и эмоционально истощенной».
«Я часто опаздывала, пропускала встречи, путала дни, теряла вещи, например, кошелек или ключи», - говорит она.
В итоге из-за сильного выгорания Айсе потеряла с таким трудом полученную государственную стипендию на учебу в Великобритании, ей пришлось вернуться в Турцию с огромным долгом. Но когда у нее диагностировали СДВГ, это стало настоящим прорывом.
«Впервые в жизни я наконец-то почувствовала себя взрослым человеком, который может контролировать свои мысли и чувства», - говорит Айсе.
Что такое СДВГ?
Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, - это состояние, связанное с развитием мозга. Основные симптомы - гиперактивность, импульсивное поведение и проблемы с концентрацией внимания. Еще один признак СДВГ - гиперфокус, то есть глубокая фиксация на каком-либо предмете.
По оценкам врачей, сотни миллионов людей живут с СДВГ, часто даже не подозревая об этом.
Это одно из самых распространенных в мире расстройств у детей, которое часто ассоциируется с гиперактивными мальчиками, но СДВГ все чаще диагностируют у представителей всех возрастных и гендерных групп.
Эксперты говорят, что все больше взрослых узнают о наличии у них этого заболевания, особенно женщины, как Айсе, которых в детстве не направляли к врачам.
Доктор Ульрих Мюллер-Седжвик, изучающий СДВГ в Королевском колледже психиатров Великобритании, говорит, что правильный диагноз может существенно изменить жизнь человека.
«Я видел матерей, которые проходили через суды, рискуя тем, что их детей заберут службы опеки, потому что это было уже небезопасно. После того как мы поставили диагноз СДВГ и провели лечение, детей не забрали», - говорит он.
Каковы симптомы СДВГ у взрослых?
Симптомы СДВГ во взрослом возрасте могут отличаться от наблюдаемых у детей. По данным Национального института психического здоровья США, наиболее распространенные признаки СДВГ у взрослых - это:
- частая потеря концентрации;
- неорганизованность и привычная прокрастинация;
- плохой тайм-менеджмент;
- потеря вещей, забывчивость в повседневных делах;
- привычка перебивать других и вообще много говорить;
- проблемы с концентрацией на проекте и его завершении;
- потребность в постоянной активности или стимуляции;
- предпочтение вознаграждения «здесь и сейчас» вознаграждению в будущем.
У взрослых людей с СДВГ эти формы поведения проявляются в тяжелой форме, часто и регулярно, и мешают им в повседневной жизни.
Насколько велик гендерный разрыв?
Подсчитано, что на каждых четырех мальчиков в среднем приходится одна девочка с диагнозом СДВГ, в то время как среди взрослых этот разрыв сокращается, и соотношение становится ближе к 2:1.
По словам Кьяры Сервили, представительницы отдела здоровья мозга Всемирной организации здравоохранения, появляется все больше доказательств того, что частота постановки диагнозов отличается «из-за того, как симптомы проявляются и распознаются у девочек».
Многие эксперты отмечают, что для родителей и учителей признаки СДВГ у девочек зачастую гораздо менее очевидны, чем у мальчиков.
«Стереотипная девочка с СДВГ — это мечтательная девочка, которая не создает особых проблем в классе, и часто заболевание не выявляют. В то время как мальчики с СДВГ носятся по школе, нарушают порядок, создают больше проблем, поэтому у них заболевание раньше выявляют и направляют на обследование», — объясняет доктор Мюллер-Седжвик.
«Мы считаем, что девочки и женщины лучше справляются с так называемой „маскировкой" - заученным поведением, которое позволяет им выглядеть так, будто у них нет никаких проблем», - подчеркивает он.
По словам Кьяры Сервили, еще один важный фактор, способствующий тому, что диагноз СДВГ ставится девочкам поздно или не ставится вообще - это социальные гендерные нормы и ожидания.
Необходимы дополнительные исследования того, как генетика, гормональные факторы и половое созревание влияют на различия в симптомах СДВГ, считает она.
Почему все больше женщин узнают о диагнозе уже взрослыми?
Многочисленные исследования показывают, что во взрослом возрасте гендерный разрыв в диагностике СДВГ сокращается.
Одна из основных причин этого заключается в том, что женщины «чаще, чем мужчины, обращаются за психиатрической помощью», объясняет доктор Али Кандегер, психиатр из Турции, где доля людей с СДВГ выше среднемировой.
Другой турецкий психиатр, доктор Дидем Сукуллуоглу Дикичи, говорит, что за последние годы она поставила этот диагноз десяткам женщин.
Ее пациентки приходят к ней с жалобами на депрессию и истощение и часто не подозревают, что у них СДВГ. Среди них встречаются женщины, «которые успешны на службе, перфекционистки и любят все контролировать».
Но успех оборачивается для них изнуряющими попытками преодолеть себя, говорит она.
Доктор Мюллер-Седжвик тоже поставил диагноз многим женщинам, обратившимся за помощью после того, как они пережили «так называемое СДВГ-выгорание, кризис».
Среди его пациенток есть группа женщин старше 40 лет с симптомами перименопаузы - переходного периода, предшествующего менопаузе.
«Эти симптомы - не просто приливы жара, некоторые из них носят когнитивный характер. Они могут усугублять уже имеющийся дефицит внимания, связанный с СДВГ», - объясняет он.
Людей с СДВГ становится больше?
В последние годы во многих странах диагноз СДВГ ставят все чаще.
Например, в Англии за последнее десятилетие количество пациентов, которым назначают препараты для лечения СДВГ, увеличилось почти в три раза.
По статистике в США в 2022 году по сравнению с 2016 годом число детей в возрасте 3-17 лет, у которых в какой-то момент диагностировали СДВГ, выросло на один миллион.
Исследование, проведенное в 2023 году, показало сокращение, а затем резкий скачок количества выписанных врачами лекарств по всему миру в период пандемии коронавируса.
Связан ли СДВГ с тем, сколько времени люди проводят с гаджетами?
Многие все больше беспокоятся по поводу чрезмерного количества времени, которое дети и взрослые сегодня проводят с компьютерами и телефонами, и задаются вопросом, есть ли связь между ним и ростом заболеваемости СДВГ.
«Есть исследования, посвященные тому, сколько времени дети с СДВГ и без него проводят перед экранами гаджетов, и обычно они показывают, что у детей с СДВГ экранное время больше. Но это своего рода вопрос „курица или яйцо"», - говорит доктор Мюллер-Седжвик.
Социальные сети и видеоигры обеспечивают вброс дофамина, которого особенно жаждут люди с СДВГ, потому что дофамин поддерживает работу мозга, объясняет он.
Исследования показывают, что длительное пребывание перед экраном может способствовать усилению симптомов у детей с СДВГ. Но может ли экранное время привести к развитию СДВГ, оценить сложно, и доказательств этому нет, говорит доктор Мюллер-Седжвик.
Как лечится СДВГ?
Чтобы поставить диагноз СДВГ, необходимо детально изучить образ жизни пациента. Также врачи будут искать признаки заболевания, проявившиеся в детском возрасте.
Например, в Великобритании, прежде чем назначать лекарства, врачи сначала предлагают «разумную адаптацию» и «модификацию окружающей среды».
Медикаментозные препараты обычно представляют собой стимуляторы, амфетамины или метилфенидаты, которые уменьшают симптомы СДВГ за счет увеличения содержания определенных химических веществ в мозге. При неправильном применении эти препараты могут вызывать привыкание.
Тем, кто не переносит медикаменты, врачи рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию. Она включает более глубокое понимание симптомов и следование определенному режиму, который позволяет лучше справляться с проявлениями заболевания.
Доктор Кандегер также рекомендует физическую активность и упражнения на внимательность, чтобы помочь сосредоточиться на текущем моменте.
«Например, если мы едим, может быть, стоит постараться в это время ничего не смотреть в телефоне. А если что-то смотрим, то мы можем попытаться не ускорять процесс. Нужно больше моментов, когда мы просто гуляем, просто сидим и позволяем нашим мыслям течь самим по себе», - говорит он.