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ДТП в Таллинне: столкнулись два автомобиля, движение нарушено

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Сегодня днем на улице Мяннику-теэ в Таллинне произошла авария.

В 15:28 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в столичном районе Нымме, где столкнулись два легковых автомобиля.

На место прибыли скорая помощь, полиция и спасатели.

Медики осмотрели участников аварии на месте: к счастью, обошлось без пострадавших.

Движение на участке затруднено, полиция регулирует транспортный поток. Спасатели занимаются удалением автомобилей с проезжей части.

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