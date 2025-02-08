Сегодня днем на улице Мяннику-теэ в Таллинне произошла авария.
ДТП в Таллинне: столкнулись два автомобиля, движение нарушено
В 15:28 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в столичном районе Нымме, где столкнулись два легковых автомобиля.
На место прибыли скорая помощь, полиция и спасатели.
Медики осмотрели участников аварии на месте: к счастью, обошлось без пострадавших.
Движение на участке затруднено, полиция регулирует транспортный поток. Спасатели занимаются удалением автомобилей с проезжей части.