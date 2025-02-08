«Все это лишь вершина айсберга и яркий пример того, как на протяжении десятилетий строилась система, служившая прежде всего личным интересам. Все это должно остаться в прошлом, этому не место в нашем времени. К сожалению, достигнув вершины этой системы, Михаил Кылварт выбрал не менять ее, а продолжать в том же духе», - пишет Оя.

Он отметил, что правоохранительные органы проделали большую работу, доведя сложное расследование до конца, и подобные масштабные преступления рано или поздно становятся достоянием общественности.

«Конечно, мы снова услышим от Кылварта его заезженные оправдания о том, что "здесь нечего обсуждать" и что он "не понимает, о чем речь". Но теперь даже посторонним наблюдателям это начинает казаться отчаянием», - заявил Оя.

«Особую иронию вызывает воспоминание о вчерашнем заседании городского собрания, где члены Центристской партии во главе с Михаилом Кылвартом с пафосом обсуждали порядок применения Закона о борьбе с коррупцией и утверждали, что при их правлении все было в порядке. Не было! Влиянием мэра торговали даже в испытательный срок, назначенный за получение крупного незаконного пожертвования. В виде благодарности, разумеется, принимались выгодные для определенных лиц решения в городе Таллинне.

Попытки Кылварта представить дело так, будто его якобы предали во время вынесения ему вотума недоверия год назад, тоже лицемерны. Мы выразили недоверие ему как мэру и Центристской партии как коалиционному партнеру, потому что вас признали виновными в коррупции. Для нас это вопрос принципов и ценностей, а не личных симпатий или антипатий», - подытожил Оя.