Резкий скачок: в воскресенье биржевая цена на электричество вырастет более чем в два раза

Рост цен на электричество связан с сокращением производства энергии ветропарками: например, завтра в полдень прогнозируется, что выработка ветроэнергии будет в три раза ниже, чем сегодня. В то же время в воскресенье ожидается увеличение выработки солнечных электростанций.

В Латвии и Литве цены на электроэнергию в воскресенье будут такими же, как в Эстонии. В Финляндии же цена упадет более чем в четыре раза - до 8,83 евро за мегаватт-час. Самая высокая стоимость электроэнергии по системе Nord Pool будет в Бельгии - 135,67 евро за мегаватт-час, а самая низкая - в Швеции, где в зависимости от региона цены составят от 4 до 6 евро за мегаватт-час.

Средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне Nord Pool в январе составила 91,14 евро за мегаватт-час, что на 27,9% меньше, чем в январе 2024 года, когда этот показатель был 126,48 евро. По сравнению с декабрем цена на бирже выросла на 8,1%.