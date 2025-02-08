«Сегодня страны Балтии были отключены от российской энергосистемы, и тем самым мы лишаем Россию еще одной возможности манипулировать поставками энергоносителей. Мы видели, как Россия использовала поставки энергоносителей в качестве оружия, и у нас нет оснований надеяться, что она не сделает этого в будущем. Надежное и независимое энергоснабжение является основой безопасности, и я рада, что мы сделали еще один большой шаг на пути к обеспечению безопасности Эстонии и Европы.

Сегодня и завтра страны Балтии будут функционировать как так называемый энергетический остров, но завтра вечером мы присоединимся к континентальному европейскому диапазону частот. С точки зрения энергетических систем это такой же важный шаг, как и вступление Эстонии в Шенгенскую зону», - написала Кая Каллас в социальных сетях.​

С советских времен и до настоящего времени за создание и поддержание резервов частоты в общих энергосетях БРЭЛЛ отвечала Россия, предлагая эту услугу остальным участникам по цене ниже рыночной. С 8 февраля в Эстонии этим будет заниматься госкомпания Elering.